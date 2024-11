Milan, il rossonero verso il rinnovo: arriva la conferma

Dopo la vittoria del Milan contro il Monza, arrivano conferme importanti sul futuro di un rossonero. Di seguito riportate le ultime novità.

Una vittoria pesante e tanto importante quella di ieri sera dove il Milan ha battuto il Monza per 1 a 0 dopo il ko contro il Napoli. La squadra rossonera ha espugnato l’U-Power Stadium grazie alla rete messa a segno nel primo tempo di Reijnders.

Primi tre punti stagionali lontani da San Siro per la squadra di Paulo Fonseca che potrà quindi concentrarsi sulla prossima partita. In programma, infatti, il Diavolo dovrà affrontare il Real Madrid per la quarta giornata di Champions League.

Un giocatore ormai fondamentale per i rossoneri è il centrocampista Reijnders che sta vivendo un buon momento con la squadra, dopo la doppietta al Bruges, la prima in carriera, è, infatti, arrivato anche il gol in serie A.

Milan, le parole di Reijnders e il suo futuro

Reijnders ha ricevuto ieri il premio di migliore in campo e durante la premiazione ha raccontato di come sia stata una bella sensazione fare ancora gol, ma ciò che conta soprattutto è di aver vinto una partita molto complicata. Di seguito sono riportate le sue parole e le novità anche sul possibile rinnovo secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista olandese afferma come il Monza si sia dimostrato un avversario ostico, ma la squadra rossonera sapeva che dovevano portare a casa i tre punti e per fortuna l’hanno fatto.

Sempre sulla partita afferma che questa volta non è stato un buon Milan, ma hanno vinto. Mentre con il Napoli avevano giocato bene e perso.

“Che cosa è meglio?”

Sul possibile rinnovo arrivano notizie direttamente da Martin, il papà di Tijjani, che ne ha scritto anche sui social aprendo la possibilità ad un prolungamento sino al 2030.

“Siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto”.

Il contratto del giocatore olandese ad oggi è in scadenza il 30 giugno 2028, con uno stipendio da 1,6 milioni di euro. Il prossimo potrebbe contenere anche una cifra almeno raddoppiata nonostante l’olandese sia arrivato in Italia solo un anno fa.

Inoltre, anche il fratello di Reijnders, Eliano calciatore allo Zwolle, ha sottolineato come non capita spesso che un grande club voglia discutere di un nuovo accordo così presto quindi è una cosa speciale.

“Lui si trova benissimo e gioca a calcio con il sorriso, si diverte anche se dà tutto in campo”.

Nel frattempo, Reijnders rassicura tutti i suoi tifosi sulle sue condizioni fisiche dopo essere uscito un po’ claudicante dal terreno di gioco.

“Sto bene, penso già a recuperare energie per il Real Madrid”