Milan, il vice Fofana è in casa: lo conferma Fonseca!

Fonseca spiazza tutti: nonostante le voci che spingerebbero per l’acquisto di un nuovo centrocampista, il tecnico pronto a puntare sul calciatore già in rosa.

L’avvio di stagione altalenante del Milan ha messo in luce diversi problemi. Oltre a quello più evidente, legato ai problemi in fase difensiva, anche il centrocampo resta un reparto da monitorare. Nonostante la crescita esponenziale di Reijnders e Fofana, la mancanza di alternative in mezzo al campo continua ad incidere.

Loftus-Cheek e Musah, le possibili opzioni di Fonseca, hanno caratteristiche molto differenti rispetto ai due titolarissimi, con Fonseca costretto a cambiare strategia in mancanza di uno dei due. Alla vigilia del match contro la Juventus, il tecnico rossonero ha parlato delle possibili alternative di Fofana, strizzando l’occhio a Ismael Bennacer.

Milan, Fonseca si affida a Bennacer: sarà lui l’alternativa di Fofana

Alla vigilia della sfida tra Milan e Juventus, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa della sfida che andrà in scena a San Siro. Oltre alle tematiche relative alla gara di domani, il tecnico portoghese ha affrontato la questione relativa alla mancanza in rosa di un’alternativa di Youssouf Fofana. Il francese ha caratteristiche differenti rispetto a tutti gli altri centrocampisti attualmente a disposizione, ma secondo Fonseca il ruolo occupato da Fofana potrà essere ricoperto da Ismael Bennacer, ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio:

Abbiamo le soluzioni in casa. Bennacer è un calciatore che può e deve ricoprire il ruolo di Fofana. Penso che non servirà tanto per tornare. Questa settimana stavo parlando di questo con il mio staff, se abbiamo un problema con Fofana che soluzione possiamo adottare. Al momento le opzioni che abbiamo sono Loftus e Musah, sarebbero due soluzioni adattate ma possono farlo.

Oltre all’assenza di un vice Fofana, anche sulla corsia di sinistra non sembrano esserci alternative all’altezza di Theo Hernandez. Fonseca ha voluto però ribadire la fiducia riposta in Davide Bartesaghi, impiegato solamente una volta in questa stagione:

E’ vero che Theo è l’unico terzino sinistro ma abbiamo fiducia in Bartesaghi. Non abbiamo avuto spazio e momenti per portarlo con noi, ma mi piace molto e ha le caratteristiche per giocare con la nostra squadra.

Occhi puntati anche sulla squadra Under 23 per aggiungere alternative in rosa, con Camarda, Bartesaghi e Zeroli ritenuti da Fonseca calciatori più pronti per la Serie A rispetto alla Serie C: