Milan, individuato il vice Fofana: è lui l’obiettivo di Furlani

Giorgio Furlani vuole regalare a Fonseca un nuovo centrocampista per il mercato di gennaio: i rossoneri guardano in Serie A.

Irrobustire il reparto di centrocampo sia sul piano numerico che in termini di muscolari sarà uno degli obiettivi principali del Milan per la prossima finestra di calciomercato. La società rossonera, di fatto, sta già riflettendo sul tipo di profilo da mettere nelle mani di Paulo Fonseca per gennaio. La cosa certa, è che il club lombardo ha bisogno di un nuovo colpo in mediana. I motivi sono molteplici, e uno di questi conduce alla scarsa scelta che ha il mister in quella zona del campo. Youssouf Fofana sta facendo gli straordinari, giocando praticamente tutte le partite da titolare tra Serie A e Champions League.

Il centrocampista francese non si sta fermando un attimo, l’unico match saltato risale al debutto stagionale contro il Torino. A spingere il Milan verso un nuovo acquisto in mediana è anche la situazione di Ismael Bennacer, calciatore attualmente fuori dai giochi per un brutto infortunio muscolare al polpaccio. L’algerino ne avrà ancora per un po’ almeno fino a metà gennaio. Il Milan non vuole attendere così tanto e quindi si è subito messo alla ricerca di un nuovo centrocampista, anche perché i rossoneri devono rispondere ad un calendario ricco di impegni.

Furlani guarda in Serie A: è lui l’obiettivo numero uno

Sembra essere assodato ormai che il Milan a gennaio si muoverà principalmente sul mercato dei centrocampisti. Per migliore quella zona del campo, Giorgio Furlani starebbe guardando in modo attento proprio nel campionato di Serie A. Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la società rossonera avrebbe messo un profilo ben preciso in cima alla lista dei desideri. Il nome in pole position nelle scelte della dirigenza, sarebbe quello di Reda Belahyane.

Il centrocampista dell’Hellas Verona può essere considerata una delle rivelazioni più interessanti di questa prima parte di stagione di Serie A. Il calciatore classe 2004 sta impressionando tutti con le sue prestazioni, attirando l’attenzione di molti club. Il Milan ci starebbe facendo un pensierino, meditando l’affondo a gennaio. In questa prima fase della stagione, il giocatore degli scaligeri ha collezionato 11 presenze e 2 assist.

Quello di Belahyane, calciatore franco-marocchino, è un nome che Geoffrey Moncada seguiva già dai tempi del Nizza. Nel frattempo, l’Hellas Verona avrebbe già mandato un chiaro messaggio alle eventuali pretendenti, fissando il prezzo intorno ai 10 milioni di euro. Sul futuro del calciatore si è espresso lo stesso direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano: “Belahyane è un ragazzo giovane che ha delle richieste. Noi dobbiamo convivere con questo. Se rimane a gennaio? Se potessi li manterrei tutti, vediamo. La sua valutazione? Deciderà il presidente”.

Intanto, il Milan tiene in considerazione anche altre figure, considerare alternative a Reda Belahyane. Il club rossonero continua a tenere sottocchio Johnny Cardoso del Betis Siviglia e Morten Frendrup del Genoa.