Milan-Juve, tutto confermato: salta il match

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nico Gonzalez sarà indisponibile sia per la gara contro i rossoneri che per quella successiva contro l’Aston Villa.

Milan-Juventus: Nico Gonzalez assente

La situazione non è delle migliori per Thiago Motta, che deve fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo. Oltre a Nico Gonzalez, l’allenatore bianconero non potrà contare su Dusan Vlahovic, ancora fuori per infortunio, e sul lungodegente Arek Milik. Queste defezioni obbligano la Juventus a cercare soluzioni alternative in attacco per affrontare una delle partite più difficili della stagione.

Tra le opzioni al vaglio per la trasferta di San Siro, si profila la possibilità di schierare Timothy Weah o il giovane Kenan Yildiz. Un’altra ipotesi è quella di avanzare Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese potrebbe essere adattato in un ruolo offensivo per sopperire all’assenza di punte di ruolo.

Motta dovrà fare affidamento sulla duttilità dei suoi uomini e sulla capacità di adattarsi a una situazione d’emergenza, sperando che l’assenza dei titolari non comprometta il rendimento della squadra in una gara cruciale.