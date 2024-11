Milan, la cessione è imminente: il giocatore prepara le valigie!

La cessione dell’esubero sembra essere ormai scontatissima: Giorgio Furlani è pronto a dirgli addio.

Sfoltire ulteriormente la rosa sarà uno degli obiettivi che il Milan proverà a portare al termine nella prossima finestra di mercato invernale. Nonostante le molteplici cessioni estive, in cui sono stati piazzati diversi elementi ritenuti fuori dai piani del progetto targato Fonseca, la società lombarda ha ancora diversi esuberi in rosa. Uno di quelli che sarebbe ormai da tempo considerato un elemento superfluo e non adatto alla filosofia rossonera è Luka Jovic.

L’attaccante serbo sembra essere destinato a dire addio al Milan nella finestra di mercato invernale. Il centravanti classe 1997 in questa prima parte di stagione non ha convinto praticamente nessuno, finendo in poco tempo nel dimenticatoio delle scelte di mister Paulo Fonseca. I continui infortuni hanno di certo giocato una parte importante nella vicenda, ma nelle volte che è stato chiamato in causa non è mai riuscito a dimostrarsi all’altezza dello stemma che porta in petto. Per questo, Giorgio Furlani avrebbe preso una decisione molto chiara, aprendogli le porte della cessione.

Jovic ai saluti: il serbo ha diverse proposte sul tavolo

Nella giornata di ieri, Luka Jovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico per il rinforzo del canale inguinale sinistro, risolvendo uno problema che in questo periodo non gli ha permesso di prendere parte a diverse partite con la maglia rossonera. Il centravanti ex Real Madrid, operatosi a Belgrado, osserverà circa una settimana di convalescenza in patria per poi fare ritorno a Milano. Il calciatore serbo sarà fermo ai box per quattro settimane. Jovic, di fatto, tornerà a disposizione di Fonseca a fine di dicembre, a ridosso dell’inizio del mercato invernale.

Salvo particolari imprevisti, Luka Jovic a gennaio metterà fine alla sua avventura con la maglia del Milan. Dopo i 9 gol in 30 presenze nella passata annata, il serbo in questa prima parte di stagione è ancora a quota 0 reti, con a malapena 3 presenze raccolte e soli 78 minuti giocati. Nelle gerarchie, Jovic parte dietro a Morata, Abraham e addirittura al giovanissimo Camarda. Sintomo che Paulo Fonseca non lo vede più come un elemento valido per il suo progetto.

Luka Jovic, quindi, a gennaio con ogni probabilità svuoterà l’armadietto a Milanello. L’attaccante serbo, stando ai continui rumors, avrebbe sul tavolo già diverse proposte. Tra queste, ci sono quelle di Torino, Galatasaray e Göztepe. Jovic starebbe valutando anche le avance di alcuni club dell’Arabia Saudita, del Qatar e della MLS.

Il Milan valuta due nomi per sostituire Jovic

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Jovic, Giorgio Furlani affretterebbe i tempi per portare nella Milano rossonera un nuovo attaccante. Secondo ‘Tuttosport’, non è escluso che potrebbe presto ritornare in auge il nome di Joshua Zirkzee. L’attaccante classe 2001, che con ten Hag era spesso e volentieri relegato in panchina, adesso con l’approdo di Amorim alle United rischia di giocare sempre meno.

Il Milan potrebbe prendere in considerazione la formula del prestito con diritto di riscatto per provare a riportare l’olandese in Serie A. Per arrivare al giocatore ex Bologna, però, la società rossonera dovrebbe venire a capo di due problemi: uno è rappresentato dall’elevato ingaggio del calciatore, mentre il secondo riguarda la concorrenza della Juventus.

Ecco perché Furlani starebbe sondando altri nomi. Oltre a tenere sottocchio Dominic Calvert-Lewin, che a fine stagione lascerà l’Everton a scadenza di contratto, in casa Milan sarebbe tornato a farsi strada il nome del nigeriano Gift Orban. Moncada è sulle tracce dell’attaccante classe 2002 dai tempi del Gent. Il calciatore, arrivato a gennaio del 2024 all’Olympique Lione per 14 milioni di euro, potrebbe concludere la sua parentesi francese dopo circa un anno.

Il Lione, infatti, starebbe seriamente valutando la cessione di alcuni pezzi pregiati della propria rosa, come Gift Orban, per far fronte ai seri problemi finanziari ed evitare la retrocessione d’ufficio in Ligue 2 a fine stagione. Il Milan sarebbe ben disposto a cogliere l’occasione e “aiutare” il Lione a risanare i debiti, accaparrandosi le prestazione del promettente Orban (5 presenze e 2 gol in questa stagione) per circa 15 milioni di euro.