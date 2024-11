Milan, l’ex rossonero esalta Pulisic: i numeri sono impressionanti!

Partenza col botto per Christian Pulisic: i numeri sono impressionanti. L’ex Milan usa parole d’elogio per l’attaccante americano.

Una delle poche note liete in questa prima parte di stagione del Milan c’è indubbiamente Christian Pulisic. L’attaccante americano è sempre più leader di questo club, un elemento imprescindibile per mister Paulo Fonseca. Lo confermano i numeri in fase realizzativa. Il giocatore classe 1998 sta confermando quanto di buono fatto vedere alla sua prima stagione in maglia rossonera, dando ulteriore segnali di miglioramento sopratutto sul piano dei numeri.

Il momento positivo di Pulisic è sotto gli occhi di tutti. L’ottimo momento dell’attaccante americano è stato riconosciuto anche da una vecchia bandiera del Milan, Alessandro Costacurta. L’ex rossonero ha usato ricoperto Christian Pulisic con una serie di complimenti, esaltando specialmente il suo essere leader della squadra.

Pulisic si è preso il Milan: Costacurta esalta l’americano

Christian Pulisic continua a migliorarsi partita dopo partita e lo attestano i numeri. In questa prima parte di stagione, l’attaccante americano ha già messo a referto 8 gol in (5 in Serie A e 3 in Europa) 17 partite (1264 minuti giocati), numeri conditi da 5 assist (1 in A e 4 in Champions). Dati tutt’altro che banali per uno che gioca da esterno e spesso anche sulle trequarti di campo. L’ultima rete è arrivata proprio in occasione della sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava, gol che tra l’altro ha aperto le marcature.

Nella precedente stagione, Pulisic ha concluso il suo anno di debutto con i colori rossoneri con 15 gol e 11 assist in 50 presenze. Numeri che l’americano vuole migliorare, continuando a fare la differenza con la maglia del Milan. Lo statunitense è sulla strada giusta, dimostrandosi sempre più leader della squadra di Fonseca. Lo ha sottolineato anche Alessandro Costacurta nel suo intervento a Sky Sport.

L’ex Milan ha voluto porre l’accento sull’ottimo stato di forma di Pulisic, sottolineando come l’americano sia diventato un elemento così fondamentale nello scacchiere tattico di mister Paulo Fonseca: “È sicuramente il leader tecnico, ma anche dalle parole si comprende l’importanza di questo giocatore. Ha sempre detto “noi”. Lui è sempre concentrato e determinato. La concentrazione e la determinazione da migliorare non riguarda lui”.

L’ottima partenza di Pulisic non ha attratto solo gli occhi di opinionisti e tifosi, ma anche di club prestigiosi della Premier League. Negli ultimi giorni, infatti, l’attaccante americano è stato oggetto di speculazioni in merito al suo futuro. Stando ai recenti rumors, il calciatore ex Borussia Dortmund e Chelsea sarebbe finito nei radar di club della fama di Manchester United, Liverpool e West Ham. Il Milan, però, non sarebbe affatto preoccupato, dato che nel contratto del calciatore sarebbe presente un’opzione unilaterale che permetterebbe alla proprietà di blindare l’americano fino al 2028 alle stesse condizioni economiche (3,8 milioni di euro). D’altronde, lo stesso Pulisci ha confermato in più uscite mediatiche di essere molto felice di vestire la maglia del Milan.