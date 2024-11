Milan, l’ex tecnico rossonero critico sulla squadra di Fonseca: le parole

L’ex tecnico del Milan è stato intervistato dalla Gazzetta e ha parlato della squadra di Fonseca, lanciando alcune critiche.

Il Milan di Paulo Fonseca scenderà in campo questo tardo pomeriggio alle ore 18:00 per affrontare l’Empoli, partita valida per la 14° giornata del campionato di Serie A. I rossoneri si trovano attualmente al settimo posto in classifica, a quota 19 punti, e hanno da recuperare un match, contro il Bologna. L’Empoli, dopo l’ottimo inizio di stagione, ha perso un pò di sprint ma si trova al decimo posto, a quota 16. La squadra toscana proverà in tutti i modi a portare via qualche punto al Milan, anche per distaccarsi dalla zona retrocessione.

Milan, Capello critico verso la squadra di Fonseca

A poche ore dal calcio d’inizio tra Milan e Empoli, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta, nella quale ha parlato di Fonseca e della squadra rossonera, lanciando qualche critica, ma complimentandosi con il tecnico portoghese per un dettaglio. Queste le sue parole:

Paulo Fonseca non si è mai nascosto. Fin dal suo arrivo ha parlato di un Milan da scudetto e anche oggi che è a dieci punti dal Napoli capolista, seppur con una partita in meno, continua a vedere positivo. Giusto così, un allenatore deve sempre trasferire ottimismo alla sua squadra.

L’ex allenatore del Milan ha poi sottolineato un aspetto su cui l’attuale squadra deve lavorare:

La squadra di Fonseca continua a peccare di equilibrio. E quando di recente l’ha avuto, come contro la Juventus, è però mancato nel gioco, costruendo in modo lento e prevedibile. Così il Milan spesso vive degli spunti di Leao e Pulisic oppure concede troppo dietro, senza avere l’attenzione che servirebbe per fare risultato: non vedo ancora un’idea costante di gioco.

Su chi punterebbe Capello adesso al Milan?