Milan, non solo Camarda: ecco la formazione anti cagliari

La probabile formazione del Milan in campo oggi contro il Cagliari: non solo Camarda, ecco le scelte di Fonseca

Archiviata la storica notte di Madrid, il Milan torna in campo in campionato oggi a Cagliari.

I rossoneri devono vincere per rimanere vicini alla lotta Scudetto, approfittando magari di Inter-Napoli in programma nello stesso week-end a San Siro.

Paulo Fonseca deve fare i conti con le assenze e in particolare quella di Alvaro Morata, che ha subito un trauma cranico durante l’allenamento di venerdì in seguito ad un duro scontro con Pavlovic.

Al suo posto, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, non giocherà Tammy Abraham: a sorpresa, l’allenatore portoghese, lancerà Francesco Camarda dal primo minuto.

Il giovane attaccante italiano diventerà così il più giovane titolare della storia del Milan, anticipando di un solo giorno Donnarumma.

Cagliari-Milan, la probabile formazione rossonera

Oltre a Camarda, Fonseca è pronto a fare anche un’altra scelta a sorpresa: fuori Musah e anche Loftus-Cheek, il Milan schiererà sulla trequarti Chukwueze, Pulisic e Leao.

Per il resto, la formazione è la solita: Maignan in porta, i due centrali saranno ancora Thiaw e Tomori (out Gabbia, che rientrerà soltanto dopo la sosta dall’infortunio), Emerson Royal e Theo Hernandez i terzini.

In mezzo al campo i due insostituibili: Fofana e Reijnders.

A meno di sorprese, sarà questo l’undici che scenderà in campo oggi a Cagliari con l’obiettivo di portare a casa i tre punti.