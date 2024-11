Milan, scelto il nuovo numero 10: arriva al posto di Leao

Rafa Leao inizia a essere seriamente in bilico, il Milan potrebbe salutare presto il portoghese: per i rossoneri c’è già un nuovo numero 10 nel mirino

Buona parte del dibattito nel mondo Milan, in questo momento, gira attorno a due figure: Paulo Fonseca e Rafa Leao. In maniera singola, per il loro apporto alla stagione rossonera, e per le vicende che riguardano il loro rapporto. Con una situazione che per l’ambiente del Diavolo inizia a farsi sempre più preoccupante e a prefigurare scenari di una annata complicata, anche più di quanto lo sia stata fino a questo momento.

Le scelte dell’allenatore stanno facendo discutere, anche se il tecnico rossonero sta avendo il merito di provare a uscire dalla situazione attuale con le sue idee. Che per ora, è vero, non hanno pagato più di tanto. A oggi, abbiamo un Milan in difficoltà in Europa e lontano dalla vetta in campionato, dunque occorre una sterzata. La panchina di Fonseca è a rischio. A salvarla, chissà, potrebbe essere proprio Leao, che in questo momento però è messo in discussione come non mai.

Due panchine consecutive in campionato rappresentano praticamente un unicum. E pensare a un Milan senza Leao a questo punto non è tanto lontano dalla realtà. Le prossime settimane potrebbero essere determinanti in tal senso. Il Milan però avrebbe già l’alternativa futura al portoghese, in caso di partenza a fine stagione (o addirittura a gennaio, se le cose precipitassero).

Milan, l’erede di Leao si chiama Fazzini: i dettagli dell’offerta

Tra i talenti che maggiormente si stanno mettendo in luce in campionato, c’è Jacopo Fazzini, fantasista dell’Empoli con grandi doti palla al piede. Il Milan monitora da tempo il giocatore e a questo punto potrebbe rompere gli indugi.

Secondo ‘Milanlive’, presto potrebbe essere presentata un’offerta al club toscano. Che valuta Fazzini 14 milioni di euro, una cifra che però il Milan non teme e che potrebbe limare inserendo nel discorso i riscatti di Devis Vasquez e Lorenzo Colombo, che sono in prestito agli azzurri e stanno facendo molto bene.

Milan più ‘italiano’ dopo l’addio di Leao: c’è anche Berardi

A fine stagione, potremmo vedere una fisionomia del Milan stravolta, soprattutto se l’andazzo di difficoltà dovesse essere confermato. E la dirigenza starebbe pensando a un Diavolo molto più ‘italiano’ nella sua anima.

Non a caso, torna d’attualità anche Domenico Berardi, seguito lungamente in passato e che adesso, superati i 30 anni, vorrebbe il salto in un grande club per cogliere forse l’ultima opportunità della sua carriera. L’attaccante del Sassuolo sarà un altro nome caldo nelle prossime sessioni di mercato, forse già in quella invernale.