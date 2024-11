Milan-Scudetto, lo ha detto in diretta: ecco cosa serve cambiare

Il Milan è in grave difficoltà e per alcuni non ha chance di poter lottare per il titolo. La classifica dice altro e quindi occhio alle sorprese.

Una stagione finora altalenante fatta di preoccupanti alti e bassi e in casa Milan prosegue a esserci un fitto pessimismo. I tifosi e in generale tutto l’ambiente non sembrano poter credere allo scudetto e altre squadre sembrano più attrezzate per raggiungere l’agognato titolo; eppure alcune gare hanno detto tutt’altro.

Il Milan ha battuto meritatamente colossi come Inter e Real Madrid e la squadra ha dimostrato di avere un livello altissimo. C’è qualcosa però che manca, il club rossonero ha tutto il tempo per recuperare visto che ha 8 punti dalla vetta ma anche una partita da recuperare contro il Bologna e il giornalista Stefano De Grandis ha spiegato cosa manca al club rossonero.

Scudetto al Milan, arriva la sentenza di De Grandis

Nel corso di Sky Sport 24 De Grandis ha chiarito cosa manca al club rossonero ed ha spiegato in chiave scudetto il suo pensiero: “Le stagioni sono caratterizzate da tante cose, dall’Europa agli infortuni e credo che al momento l’Inter è favorita ed è la squadra che gioca meglio a calcio”. De Grandis però ha parlato anche in chiave Milan:

“C’è la Juve che ha grandi potenzialità, ma anche il Milan ha chance e può far bene ma serve raddrizzare la difesa. Senza difesa non puoi vincere lo scudetto”, e infine ha fatto elogi anche all’Atalanta squadra sul quale il giornalista ha spiegato di essersi ricreduto.