Milan sei nella storia: mai nessuno c’era riuscito contro il Real Madrid

Il Milan di Paulo Fonseca ha regalato spettacolo contro il Real Madrid: i numeri sulla squadra rossonera sono sorprendenti.

È stato un Milan straripante quello visto sul rettangolo verde del Santiago Bernabeu. Con carattere, determinazione e solidità, la squadra di mister Paulo Fonseca ha fatto suo il big match contro il Real Madrid. I rossoneri hanno calato un tris iconico, figlio di una prestazione tendente alla perfezione, per intensità e qualità di gioco.

Con il successo di Madrid, i rossoneri hanno messo a segno la loro seconda vittoria consecutiva dopo quella interna col Club Bruges, iniettandosi una grande dose di autostima. Il Milan è uscito dalla sfida di Madrid con grande consapevolezza. Ci sono diversi dati interessanti che avvalorano ancor più quanto di buono fatto dalla squadra di Fonseca nella tana del club di Florentino Perez. Il Milan può fregiarsi del titolo “bestia nera” del Real, i numeri parlano chiaro.

Il Milan fa la storia al Bernabeu: i numeri sono da capogiro

Paulo Fonseca ed i suoi ragazzi hanno scritto una bella pagina della storia del Milan con il perentorio successo conquistato con grande merito sul campo del Real Madrid. Un dato su tutti conferma ciò che è stato fatto ieri dai rossoneri. La formazione allenata da Fonseca è diventata l’unica squadra ad aver segnato in più di un’occasione almeno tre reti al Santiago Bernabeu contro i galacticos in Champions League: vittoria per 3-2 nel 2009 e successo per 3-1 ieri sera.

Inoltre, il Milan ha confermato il proprio titolo di “bestia nera” del Real Madrid e un dato Opta lo attesa. I blancos hanno perso sette match contro i rossoneri sul palcoscenico della Champions League. In questo senso, il Real conta più ko solamente con Bayern Monaco (11) e Juventus (9). Restando sempre in tema di numeri e di “beste nere”, c’è un dato che chiama in causa Alvaro Morata.

Lo spagnolo ieri sera ha punito la sua vecchia squadra, realizzando il gol dell’1-2 con una rete da rapace d’aria. Marcatura che ha permesso all’attaccante rossonero di fare del Real Madrid la sua vittima preferita. Infatti, i blancos sono diventati la squadra contro cui Morata ha segnato più gol in carriera. L’esperto centravanti è arrivato a quota sette.

Oltre alla statistica su Morata, in Real-Milan è stato registrato un altro particolare dato che riguarda Malick Thiaw. Il difensore tedesco ha avuto l’onore di aprire le marcature nel match del Bernabeu, trovando la gioia del gol in avvio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Rete che ha concesso al centrale rossonero di entrare a far parte di una particolare schiera di leggende. Thiaw, di fatto, è diventato il terzo giocatore della storia del Milan ad andare in gol di testa in un match di Champions League contro il Real, insieme a Rivaldo nel 2003 e Filippo Inzaghi nel 2010.

La compagine lombarda è adesso a quota 6 punti, alla pari proprio con i galacticos. Ora, le sconfitte subite nelle prime due giornate contro Liverpool e Bayer Leverkusen sono solo un brutto ricordo. Dopo la vittoria di ieri sera, il Milan può guardare il suo cammino in Champions League con ottimismo, anche grazie al calendario benevolo. Le prossime gare europee saranno contro avversari abbordabilissimi sulla carta, come Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria.