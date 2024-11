Monza-Milan, è giallo: numerose polemiche

Nella partita di ieri del Monza contro il Milan, c’è stato un episodio in particolare su cui si sono accesi i riflettori

Numerose polemiche si sono sviluppate, a seguito della decisione dell’arbitro Feliciani di annullare la rete di Dany Mota, a causa di una precedente trattenuta di Bondo su Theo Hernandez.

In questa partita, conclusa con la vittoria del Milan sul Monza, grazie alla rete di Reijnders, sono state contestate non poche decisioni prese dall’arbitro. Fra tutte, l’episodio citato ha lasciato malumore alla squadra del Monza e ai suoi tifosi.

Questo è stato il commento di Luca Marelli a DAZN: “L’episodio avviene all’8′ del primo tempo, con un contatto sulla trequarti difensiva del Milan tra Bondo e Theo Hernandez. C’è una leggera trattenuta da parte di Bondo, una trattenuta decisiva in ambito VAR. Il Monza si vede annullare il gol. Feliciani lascia correre l’azione, aspettando che venisse terminata perché se avesse fischiato subito non sarebbe potuto tornare indietro. Dopo la fine dell’azione ha deciso che il contatto tra Bondo e Theo Hernandez era da fischiare. A mio parere la rete non andava annullata, la trattenuta è davvero leggera”

Questa decisione da parte dell’arbitro è stata fortemente contestata dai giocatori biancorossi che hanno circondato il direttore di gara, ma il VAR non è intervenuto.

Le dichiarazioni nel post-partita

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, nel post-partita, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: “Ma quello che fallo è? Dopo Bergamo gli arbitri ci hanno chiesto scusa… purtroppo c’è un regolamento folle che non tiene conto del fatto che il calcio è un gioco di contatto. È il regolamento che si deve adeguare al calcio, non il contrario. Il calcio lo stiamo rovinando, basta mezzo contatto per il fallo. Dobbiamo salvare il calcio, renderlo credibile. Non si può fischiare ogni secondo”.

“Ma a cosa serve il Var? Il difensore deve giocare con le mani dietro, basta un minimo contatto ed è rigore. Ma non va bene così, il calcio è diventato troppo complesso. Questa roba non esiste. Perchè in Inghilterra è bello il calcio? Perchè si danno qualche legnata ma va bene, si gioca. Qui se tocchi un’unghia è rigore. Nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 palle gol clamorose. La gara è stata bellissima, mi spiace per i miei calciatori che sono dentro e ci tengono. Danno tutto e spero che vengono premiati con una vittoria. Oggi al Milan è andata bene, non voglio essere presuntuoso”