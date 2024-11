Monza-Milan, Fonseca non ci sta: il tecnico fa chiarezza su Leao

Paulo Fonseca fa chiarezza sull’esclusione di Leao nella formazione titolare per il match col Monza: il tecnico è stato chiaro.

La parola d’ordine questa sera in casa Milan è vincere. Paulo Fonseca non ammette ulteriori passi falsi dopo la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale per mano del Napoli. La squadra rossonera cercherà di riscattare il pesante ko sul manto erboso dell’U-Power Stadium, in occasione del match contro il Monza di Alessandro Nesta.

Gara a cui Rafael Leao prenderà parte partendo dalla panchina. Proprio del portoghese, fuori dalla formazione titolare per la terza volta consecutiva, ha parlato mister Paulo Fonseca nel pre gara, facendo chiarezza sulla sua decisione.

Fonseca fa chiarezza su Leao

Paulo Fonseca ha voluto chiarire la scelta di escludere Leao dagli undici iniziali per la gara contro il Monza. Il tecnico portoghese ha toccato il tema ai microfoni di Dazn: “La partita di oggi l’ho preparata normalmente, il Monza esprime un buon gioco. Per noi è sempre difficile giocare qui, ci siamo preparati molto per la gara di questa sera. Abbiamo limato dei dettagli, siamo pronti. Bisogna coprire il gioco degli esterni, Mota e Maldini, che vengono in mezzo al campo. Anche altri particolari sono importanti, ma penso che abbiamo preparato bene il match”.

Su Morata: “Dobbiamo capire i momenti della partita e del gioco. Quando siamo vicini alla porta, Morata è sempre vicino alla porta. E’ una fase della partita in cui è più lontano, ma poi nell’ultima fase è vicino alla porta. Magari abbiamo giocato contro squadre che difendono in basso ed è stato più difficile per Morata. Devo dire che sta facendo un lavoro fantastico. Avere un giocatore come lui è importantissimo”.

Su Leao: “Devo dire che è solo una scelta. Non sto dicendo che il giocatore non ha lavorato. È una scelta mia, mi assumo le responsabilità. Abbiamo un’altra partita tra un paio di giorni. Devo fare dei ragionamenti sulla gestione, questa scelta è dettata sopratutto in vista delle prossime gare”.