Monza-Milan, Fonseca soddisfatto: l’ha detto sulla squadra

Il Milan di Paulo Fonseca passa allo U-Power Stadium contro il Monza di Alessandro Nesta: basta il gol di Reijnders.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, dove la squadra di Fonseca avrebbe meritato qualcosa di più, il Milan torna alla vittoria: la squadra rossonera ha vinto di misura contro il Monza allo U-Power Stadium, grazie al gol di Reijnders. Grazie ai tre punti conquistati, il Milan sale a quota 17 punti, al 7° posto della classifica, con una partita in meno.

Non una bellissima prova quella dei rossoneri, che in fase difensiva devono trovare ancora la giusta solidità: decisivo questa sera è stato Maignan, che ha tenuto a galla il Milan in diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo quando il risultato era ancora sullo 0 a 0. Poco prima del duplice fischio, il Milan va in vantaggio grazie al gol di Reijnders, rientrato dalla squalifica. Nella seconda frazione di gioco, il match trova un equilibrio tra le due squadre, che hanno sì occasioni, ma che non sfruttano. Poco prima del 90′, è il subentrato Leao a mangiarsi il gol del raddoppio, che a tu per tu con Turati consegna il pallone al portiere del Monza.

Monza-Milan, le parole di Fonseca nel finale

Al termine del match tra Monza e Milan, il tecnico portoghese dei rossoneri è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del match e analizzare il momento della squadra rossonera. Queste le sue parole:

Credo molto nel lavoro della squadra, oggi il calcio è difficile: abbiamo bisogno di essere una squadra in tutti i momenti. Stiamo cercando di portare Rafa a giocare come gli altri, insieme alla squadra. Se siamo tutti insieme, è più facile per noi: quello che vogliamo è essere una vera squadra.

Sul cambio di modulo a partita in corso, con il centrocampo che è passato a 3:

Abbiamo avuto difficoltà con gli esterni, era difficile per Reijnders e Fofana aiutare i nostri terzini, quindi siamo passati al centrocampo a 3. Abbiamo controllato il Monza, abbiamo giocato con personalità. Abbiamo avuto buoni momenti offensivi, abbiamo sbagliato occasioni che abbiamo creato.

Sulla prossima partita di Champions League, contro il Real Madrid:

Real? Sarà una partita diversa, ma è vero: stiamo creando occasioni, ma dobbiamo finalizzare meglio. La squadra sta arrivando bene, sbagliamo un po’ sotto porta. Stiamo arrivando a questo momento con grande qualità e connessione tra i giocatori.

Sulla porta inviolata, grazie anche alle parate di Maignan: