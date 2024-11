Monza-Milan, Nesta: “Sarà una partita speciale”, poi il messaggio a Leao

Alessandro Nesta ha parlato alla vigilia del match contro la sua vecchia squadra: il Milan. Nel corso della conferenza, il tecnico ha toccato anche l’argomento Leao.

Dopo la batosta casalinga subita per mano del Napoli, il Milan andrà a caccia del riscatto all’U-Power Stadium, ossia, in casa del Monza. La squadra rossonera troverà dinanzi a sé due vecchie icone del passato, Alessandro Nesta e Adriano Galliani. In vista della sfida, in programma domani alle ore 20:45 per l’11esima giornata di Serie A, il tecnico dei brianzoli ha presentato la gara in occasione della consueta conferenza stampa pre match. Alessandro Nesta ha speso due parole anche per Rafael Leao.

Nesta presenta Monza-Milan

Nesta ha tenuto una lunga ed interessante conferenza stampa alla vigilia di Monza-Milan. L’ex difensore del Diavolo ha toccato diversi punti interessanti, tra cui uno dei più discussi in casa rossonera: Rafael Leao. Nesta, però, ha parlato prima del suo Monza e del momento che sta attraversando sia sul piano della forma che in termini di risultati: “Il percorso che abbiamo fatto parla chiaro. Con il Venezia abbiamo sbagliato l’approccio al match. Il coraggio cresce in base ai risultati, più fai risultati e più cresce. Deve essere questo il nostro marchio di fabbrica”.

Il mister ribadisce: “Stiamo crescendo anche come occasioni create. La nostra squadra, se arriva con la testa giusta, le partite le fa sempre. Dobbiamo creare noi l’atmosfera e lo spirito giusto. E anche contro il Milan non deve mancare il coraggio che abbiamo avuto a Bergamo. Se stiamo lì ad aspettare, il gol prima o poi lo prendiamo”.

Nesta ha poi parlato di Rafael Leao: “Quando si accende, si accende il Milan. È un giocatore strepitoso che si prende delle pause, ma che determina. Il suo 100% non l’abbiamo ancora visto. Nel calcio moderno è tra quelli che fanno la differenza. Il Milan ne ha anche altri: non è l’unico che temo”.

Sugli tema infortunati: “Petagna, Sensi, Gagliardini e Forson sono fuori. Birindelli invece è rientrato. Pedro Pereira oppure D’Ambrosio sulla fascia? A Bergamo con l’Atalanta Pedro ha fatto bene. Dietro siamo corti e D’Ambrosio non poteva giocare come quinto. Ma in futuro non si sa. Maldini? Abbiamo avuto tre partite e abbiamo fatto ragionamenti sulle turnazioni. Daniel è da monitorare, da capire se avrà ancora qualche problema”.

Sarà una partita dal sapore speciale per Alessandro Nesta e non solo. In merito, il tecnico ha dichiarato: “Il presidente Berlusconi questa partita l’avrebbe vissuta bene. Il dottor Galliani e il presidente tifano Monza, ma dentro di loro c’è tanto Milan, che è stata anche per me una parte di vita molto lunga. La sentiamo come una partita speciale. Il Milan se oggi è lì è grazie al presidente Berlusconi. Fa sempre piacere quando incontro il Milan o la Lazio. Però, detto questo, domani speriamo di vincere”.