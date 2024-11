Morata incorona Leao: dichiarazioni da sogno

Notte di emozioni con la Champions League nella partita tra Real Madrid-Milan, le parole di Alvaro Morata post partita dove incorona le qualità di Leao.

Straordinario Milan che vince al Bernabeu contro il Real Madrid per il match valevole per la quarta giornata di Champions League. A sbloccare la gara è stato Malick Thiaw al dodicesimo minuto. Non è poi bastato il rigore di Vinicius per fermare l’intensità della squadra di Paulo Fonseca che si è riportata in avanti grazie ad Alvaro Morata e Tijian Reijnders.

Tre punti importantissimi in ottica classifica, infatti, il Milan vola a quota sei punti e raggiunge il diciottesimo posto.

Milan, le parole di Alvaro Morata dopo la partita contro il Real

Notte indimenticabile per i tifosi rossoneri grazie alla clamorosa vittoria del Milan contro i Campioni in carica in Champions League. Post partita uno dei protagonisti del match, Alvaro Morata ha concesso un’intervista a Sky Sport. Di seguito sono riportate le sue parole

L’attaccante spagnolo ha aperto l’intervista parlando del risultato di questa partita importante che è entrata nella storia del Club.

“Era una partita importante come ho detto prima per noi, per la società e per i tifosi. Dovevamo lottare come leoni e oggi abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati sia lucidi con la palla e abbiamo sofferto insieme. Dobbiamo essere consapevoli.

Sulla consapevolezza di poter battere chiunque e di dare una svolta, Morata risponde che loro rimangono sulla stessa linea.

“Domani sarà un altro giorno di lavoro, non bisogna sparare fuochi d’artificio perché è una partita del girone però è importante essere consapevoli dell’importanza che ha vincere qua in Spagna.”

Una vittoria che arriva in Spagna, in casa del Real e per la punta rossonera potrebbe essere una vera e propria soddisfazione, ma l’attaccante sottolinea come si tratti di un’emozione giusta, perché a 400 km da qui la gente sta passando un inferno.

“Sono orgoglioso e felice della mia squadra perché noi non possiamo fermarci, dobbiamo continuare a lavorare e mi spiace non essere nella mia terra aiutando.”

Infine, sulla grande prestazione di Leao sottolinea come lui non aveva nessun dubbio sulle sue capacità.

“L’ho detto prima. È un giocatore che deve essere consapevole di poter fare la storia del calcio. è più forte di tutti noi e deve essere così per ogni partita. siamo orgogliosi di lui e felici”.