News Milan, che mazzata per il rossonero: il suo 2024 è finito!

Altra brutta notizia per il Milan che non potrà contare sul suo giocatore almeno per un altro mese. Il rientro del rossonero è ipotizzato solo per il 2025.

Il considerevole aumento delle partite stagionali, seppur si traduca in dei maggiori ricavi, è senza dubbio per i club un gran grattacapo per quanto riguarda il numero degli infortuni. Giocando sempre più spesso, diventa sempre più frequente anche il numero degli acciacchi con i tecnici che non possono praticamente mai avere tutta la rosa a disposizione.

Il Milan non è di certo esente da questo problema, con diversi rossoneri costretti a stare ai box in questa prima parte di stagione. Da agosto, infatti, Paulo Fonseca ha dovuto far fronte ad almeno un paio di infortuni in contemporanea ed anche in questo finale di 2024 non mancano di certo i rossoneri infortunati.

A far parte di questa lista c’è anche Luka Jovic, ormai a tutti gli effetti il più grande oggetto del mistero di questa stagione. Il serbo, il cui contratto è stato rinnovato in estate, ha totalizzato appena 78 minuti di gioco. L’ex Real Madrid è ai margini del progetto, con la sua condizione fisica che però non aiuta. il numero 9 rossonero sta, infatti, facendo i conti con dei problemi di pubalgia e il suo rientro sembra ancora molto lontano.

Jovic, operazione al canale inguinale sinistro: rientro previsto nel 2025

Come riportato da Sky Sport, nella giornata di ieri Jovic si è operato al canale inguinale sinistro per risolvere l’infortunio che lo stava tenendo ai box già da diverso tempo. La prossima settimana l’attaccante dovrebbe iniziare già il suo percorso di riabilitazione. Difficilmente il classe ’97 potrà tornare a disposizione per la fine del 2024, con il suo rientro che si concretizzerà molto probabilmente per l’inizio del 2025.

In ogni caso è difficile pensare ad uno Jovic in campo con la maglia del Milan a gennaio. Come detto, infatti, il rossonero è da considerare fuori dal progetto e la speranza del club è quella di riuscire a piazzarlo già nella sessione invernale di calciomercato.

La certezza è che l’avventura al Milan di Jovic si stia concludendo nel peggiore dei modi, nonostante nella passata stagione si sia rivelato un buon jolly da inserire a partita in corso, capace di essere decisivo anche in più di un’occasione. Quel che tutti i tifosi rossoneri si chiedono è il perché del rinnovo del contratto, vedendo poi il suo minutaggio in questi mesi.