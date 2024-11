News Milan, è derby di mercato con l’Inter: duello già a gennaio

Sembra già tutto apparecchiato per un ennesimo derby di mercato tra Milan e Inter. I due club sono pronti ad affondare il colpo per lo stesso giocatore già nella prossima finestra di calciomercato.

Nel corso degli anni Milan e Inter si sono rese protagoniste di grandi battaglie sul campo, ma anche sul calciomercato non si sono di certo tirate indietro. In più di un’occasione le due acerrime rivali si sono trovate a sfidarsi per uno stesso obiettivo di mercato, quasi provando a dimostrare di non essere superiori solo sul terreno di gioco, ma anche al di fuori di esso.

Tra i casi più recenti non si può non ricordare Marcus Thuram, sbarcato in nerazzurro nonostante il suo arrivo in rossonero sembrava cosa ormai fatta. Anche il Milan, però, si è tolto le sue soddisfazioni (come ad esempio avvenuto con Olivier Giroud) e l’obiettivo è quello di riuscirci anche in futuro.

Nelle prossime settimane potrebbe, infatti, scatenarsi un vero e proprio derby di mercato. In vista di gennaio le rispettive dirigenze stanno sondando alcuni profili e tra i tanti nomi sembrerebbe essercene uno in comune. Sia Milan che Inter avrebbero, infatti, messo nel mirino uno dei maggiori talenti dell’intero campionato.

Sfida tra Milan e Inter: l’oggetto del desiderio è Belahyane

Secondo quanto riportato da Tuttosport sia i Rossoneri che i Nerazzurri avrebbero sondato il terreno per Reda Belahyane. Il centrocampista francese sta stupendo tutti con la maglia dell’Hellas Verona e il salto in una big potrebbe arrivare prima del previsto. Come noto il Milan è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e l’ex Nizza sembrerebbe fare proprio al caso giusto, vista anche la valutazione tutt’altro che proibitiva di 10/15 milioni di euro.

Anche l’Inter, però, sarebbe sulle tracce di un vice-Calhanoglu, con Asllani ormai ai margini del progetto, ed ecco dunque che il possibile duello a distanza. Ovviamente Belahyane ci sono anche altri top club ed è per questo che il Milan dovrà provare a giocare d’anticipo per sbarazzarsi della concorrenza.

Il classe 2004 assomiglia molto per caratteristiche a Bennacer, il cui rientro in campo resta un’incognita. Presto potrebbero esserci degli aggiornamenti, ma la sensazione è che il Milan voglia fare sul serio per il centrocampista del Verona. Va comunque ricordato che i profili attenzionati sono molti ed è molto calda anche la pista che porta a Morten Frendrup del Genoa.