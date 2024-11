News Milan, Fonseca ha la chiave per blindare la difesa: mossa sorprendente verso la Juventus

Paulo Fonseca ha in serbo un’altra mossa sorprendente. In vista della super sfida con la Juventus, il tecnico può cambiare ancora per blindare la difesa.

Da agosto a questa parte il nuovo Milan 2024/2025 ha regalato gioie sorprendenti e delusioni inspiegabili ai propri tifosi. Una montagna russa continua, trascorsa tra picchi come i successi nel derby o al “Santiago Bernabeu” contro il Real Madrid, ma anche tra bassi come il pareggio di Cagliari e la sconfitta di Parma. Serve ancora tempo per inquadrare questa squadra e la sua reale dimensione.

Certo, non tutto è da buttare, anzi. Per alcuni tratti del primo terzo di stagione il lavoro del tecnico si è visto. Ma le lacune difensive evidenziate a più riprese sono un problema da risolvere il prima possibile se si vuole competere ad alti livelli. Tuttavia, a Fonseca va riconosciuto di non essere un allenatore banale, tutt’altro.

Fino ad ora il portoghese ha preso decisioni sorprendenti, talvolta drastiche come le ripetute esclusioni di Leao, alcune delle quali vincenti come il doppio attaccante schierato contro l’Inter e Musah in campo per schermare meglio Vinicius. In vista del big match contro la Juventus, Fonseca ne sta preparando un’altra delle sue.

Milan, Fonseca ci prova: nuova strategia verso il big match di sabato

Secondo quanto affermato da “La Gazzetta dello Sport”, l’ex Roma e Shakthar vorrebbe fare di Ruben Loftus-Cheek il centro di gravità di questo Milan, un calciatore in grado di dare maggior equilibrio ad una formazione spesso sbilanciata. L’inglese, dopo le bocciature di queste prime giornate, può essere funzionale ad un nuovo modulo pensato su misura da Fonseca. Il Diavolo potrebbe presentarsi alla super sfida di sabato alle 18 con il 4-3-3. Lasciato da parte, almeno per il momento, il 4-2-3-1.

L’ex Chelsea, titolare solamente cinque volte da inizio campionato, potrebbe quindi essere schierato come mezzala di destra per aggiungere fisicità alla mediana e dare un apporto maggiore alla fase di non possesso. Il numero 8 potrebbe quindi muoversi in linea con Fofana, vertice basso del centrocampo, e Reijnders nella posizione di mezzala sinistra.

L’aggiunta di un mediano andrebbe quindi a ridimensionare anche l’attacco, che vedrebbe un avanzamento degli esterni al fianco di Alvaro Morata, che il Milan spera di riavere il primo possibile dalla Nazionale spagnola dopo il trauma cranico patito settimana scorsa dopo uno scontro con Pavlovic. La punta sarà quindi affiancata da Pulisic e Leao, pronti a scardinare la retroguardia bianconera. Un compito non semplice vista la resistenza davanti alla porta dei difensori di Motta, ma dai piedi degli esterni possono passare le fortune di questo “nuovo” Milan.