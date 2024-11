News Milan, Galliani sgancia la bomba: il top player poteva essere rossonero

Il clamoroso retroscena di mercato di Adriano Galliani ha lasciato tutti spiazzati. Il noto top player poteva diventare un giocatore del Milan.

La leggendaria storia del Milan non ha di certo bisogno di presentazioni. Per anni il club rossonero ha rappresentato il meglio per ogni giocatore e chiunque sperava un giorno di vestire la casacca rossonera. I top player che hanno calcato l’erba di San Siro con il Diavolo sono stati innumerevoli, ma anche molti altri avrebbero potuto farlo. Nelle scorse Adriano Galliani ha svelato un retroscena di mercato, rivelando che avrebbe potuto portare a Milano un altro big.

Galliani ammette: “Chiellini il mio più grande rimpianto”

In giornata l’attuale CEO del Monza ha avuto modo di incontrare Giorgio Chiellini presso gli uffici della Lega Calcio. I due hanno dato vita ad un divertente siparietto, dove l’ex Milan ha rivelato di aver provato a portare in rossonero il noto difensore ai tempi del Livorno. Alla fine, però, tutto è sfumato per una questione economica:

Chiellini è stato il mio più grande rimpianto. Ai tempi Spinelli (allora presidente del Livorno) insisteva nel chiedere troppi soldi. Ho sbagliato io.

Queste le dichiarazioni di Galliani che ha, dunque, rivelato di essere stato molto vicino a chiudere la trattativa per Chiellini al Milan. Le due parti hanno, però, preso strade diverse e il resto è storia. Il classe ’84 è poi rimasto in Toscana trasferendosi alla Fiorentina, per poi scrivere importanti pagine di calcio con la Juventus.