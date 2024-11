News Milan, ritorno in vista contro la Juve? Il punto da Milanello

Sabato il Milan avrà il big match contro la Juventus. Fonseca potrebbe ritrovare un giocatore: il punto sui rossoneri.

Il Diavolo deve rialzare la testa dopo lo stop pre sosta nazionali e dovrà farlo già da sabato dove ospiterà in casa la Juventus. I bianconeri sono attualmente al sesto posto e dietro di loro c’è proprio il Milan. La classifica tuttavia è cortissima e i tre punti, o una frenata, possono cambiare tutto in positivo e non. Fonseca dunque vorrà avere a disposizione tutti i suoi giocatori per scendere in campo con la miglior formazione possibile.

La sosta come sempre porta sorprese non proprio buone e anche la Juve non è stata risparmiata da questo evento canonico, su tutti infatti un grande dubbio è Vlahovic che si è fermato con la sua nazionale. Il Milan anche ha subito qualche acciacco dal ritorno delle nazionali e adesso si lavora in vista di sabato per cercare di vincere contro i bianconeri, la vittoria contro di loro manca dal maggio 2023. Da Milanello il punto su Gabbia e gli altri rossoneri.

Milan, torna Gabbia? La situazione poi di Theo e gli altri

Il Milan non ha altre opzioni sul banco se non quella di vincere sabato contro la Juventus dopo la non buona prestazione di Cagliari. I rossoneri difatti giocano con l’handicap di una partita in meno da recuperare col Bologna e la classifica per loro non è completa. La Juve viene da buoni risultati rispetto al Milan che nelle ultime cinque di campionato ne ha perse due e pareggiata una. Sabato sarà atteso quindi il big match di giornata tra la squadra di Motta e quella di Fonseca.

In vista di Milan-Juventus però Paulo Fonseca potrebbe riuscire a recuperare Matteo Gabbia. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti il difensore sembra essere guarito e oggi ha svolto ancora allenamento personalizzato ma intorno a lui c’è speranza di averlo già dal primo minuto. I prossimi giorni per il difensore saranno cruciali.

Anche Theo Hernandez si è allenato normalmente dal ritorno a Milano e sta bene e saranno attesi invece nei prossimi giorni i vari Pulisic e Musah, che hanno fatto bene in nazionale, con Okafor, Maignan e Chukwueze: il loro rientro è previsto per domani, mercoledì. Dunque il Milan dovrà prepararsi al meglio per sabato in questi pochi giorni disponibili con le fatiche della Nations League non totalmente smaltite.