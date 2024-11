“Non arriverà a gennaio”, il giornalista è sicuro: l’annuncio demoralizza i tifosi

Il giornalista è certo: l’obiettivo del Milan non arriverà a gennaio. Le ultime notizie spiazzano i tifosi rossoneri.

Nell’ultimo periodo, il Milan starebbe intensificando i propri movimenti in vista della prossima finestra invernale di calciomercato. La società rossonera starebbe tenendo sotto osservazione molti profili, tra questi c’è anche Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino sarebbe uno dei principali obiettivi del club lombardo. Tuttavia, stando alle ultime informazioni raccolte da Pellegatti, è da escludere l’eventuale arrivo del calciatore già nel mercato di gennaio.

Pellegatti è certo: Ricci non arriverà a gennaio

Carlo Pellegatti ha fatto chiarezza sulle insistenti voci relative ad un forte interessamento del Milan nei confronti di Samuele Ricci, centrocampista valutato intorno ai 35 milioni da Urbano Cairo. Il noto giornalista, al seguito del club rossonero, è intervenuto tramite un proprio canale YouTube: “Ricci non arriverà a gennaio. Questa è l’informazione che ho avuto, ma mi hanno fatto capire che è un obiettivo per il calciomercato di giugno. Ho verificato e non mi hanno detto che è impossibile, solo no a gennaio”.

Pellegatti ha poi rivelato: “A giugno potrebbe essere lui il centrocampista italiano a chiudere il reparto con Fofana. Sarebbe una bella mossa del Milan. Questa è la notizia. Altre squadre si sarebbero mosse per Ricci, ma il Milan sarebbe già avanti”.