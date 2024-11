“Non è un campione”, duro attacco a Leao in diretta

Nel momento più difficile dal suo arrivo al Milan, arriva l’ennesimo attacco nei confronti di Rafael Leao: “Non è un campione”.

In casa Milan il caso Rafael Leao continua a tenere banco. Nonostante la super performance al Bernabeu il portoghese continua a far chiacchierare. Il rapporto tra il numero 10 rossonero e Paulo Fonseca continua a non essere dei migliori.

Una situazione che probabilmente nessuno si sarebbe potuto immaginare ma che sembra essere diventato realtà. Le prestazioni dell’asso portoghese non stanno però aiutando, con la sola rete realizzata da inizio stagione ed i tanti bassi e pochi alti che incidono sulle valutazioni. A commentare duramente le prestazioni di Leao ci ha pensato una leggenda rossonera, Alessandro Costacurta, intervenuto duramente a Sky Sport.

Milan, Costacurta ancora contro Leao: “Non è fondamentale”

Nel bene o nel male, a far discutere sarà sempre Rafael Leao. Le prestazioni del numero 10 rossonero non lo stanno di certo aiutando, con le sue qualità venute fuori a sprazzi e con ancora tanto da migliorate. Alessandro Costacurta in particolare, ne ha parlato così:

“Abbiamo visto tutto quello che è Leao, al 100%. Per me Leao è questo, quello che abbiamo visto negli ultimi 5 anni. È un giocatore importante, salta l’uomo, ma non è fondamentale. Secondo me non è un campione, dipende dalle categorie che vogliamo fare”.

Per l’ex difensore rossonero non si tratta del primo attacco a Leao. Anche qualche settimana fa, al termine del match di Champions League tra Milan e Brugge, Costacurta aveva infatti utilizzato parole dure nei confronti del portoghese:

“Ho abbassato sensibilmente le mie aspettative su di lui. Mi viene difficile aggiungere qualcosa, è da tanto tempo che lo aspetto e adesso probabilmente non lo aspetto più. A questo punto io punterei su qualcun altro”.