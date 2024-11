Pulisic fa impazzire i tifosi: “A Madrid è stato speciale”, parole da brividi

La vittoria di Madrid è ancora fresca nella mente di Christian Pulisic. Le parole da brividi sul successo al “Bernabeu” fanno impazzire i tifosi.

Alti bassi, vittorie esaltanti e passi falsi inspiegabili. Ma una cosa è certa. A prescindere dall’esito della stagione, l’annata 2024/2025 rimarrà quella del successo per 3-1 a Madrid, con il Milan che riesce nell’impresa di sbancare un tempio come il “Santiago Bernabeu”. Un capolavoro di Fonseca e dei suoi ragazzi, che con compattezza e velocità nelle ripartenze hanno sorpreso i campioni d’Europa del Real Madrid.

A ricordare la notte europea è stato uno dei protagonisti, anche se da oltreoceano. Dal ritiro della Nazionale degli Stati Uniti, Christian Pulisic si è espresso a riguardo in conferenza stampa:

“Mi sono reso conto di aver affrontato il Real Madrid otto volte in carriera, numero pazzesco in Champions League. L’ultima partita è stata uno sforzo incredibile della squadra, il mio connazionale Musah ha giocato un ruolo fondamentale all’interno della sfida e tutti hanno visto la sua importanza per la squadra. In generale è stato speciale andare in uno stadio come il Bernabeu e uscire vincenti.”