Real-Milan, le formazioni ufficiali: la decisione su Leao

Mancano poche ore per il fischio di inizio di Real Madrid-Milan. Di seguito riportate le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la notte magica di Champions League. Il Milan, dopo la vittoria in Serie A contro il Monza, scenderà questa sera, 5 novembre, in campo al Bernabeu per affrontare il Real Madrid per la gara valida per la quarta giornata della competizione europea.

Non un avversario facile per i rossoneri, reduce anche dal pesante ko nel Clasico contro il Barcellona, ma la squadra di Paulo Fonseca è pronta per dare il massimo e cercare di portare a casa il risultato fondamentale in ottica classifica. Il Milan, infatti, ha bisogno di un esito positivo per accorciare la classifica e avvicinarsi alle prime 8 posizioni dopo aver perso con Liverpool e Leverkusen e vinto solo col Bruges.

Diversa la situazione in casa Real Madrid, dove la squadra di Ancelotti ha vinto in rimonta contro il Dortmund e Stoccarda, mentre perso contro il Lille. Attualmente, quindi, il Diavolo è al venticinquesimo posto con tre punti, mentre i Blancos sono tredicesimi con sei punti, a meno uno dai primi 8 e saldamente in zona playoff.

Verso Real-Milan, la formazione ufficiale

Al Bernabeu arriva il Milan di Paulo Fonseca per cercare di conquistare i 3 punti della vittoria contro i campioni in carica. Calcio d’inizio alle ore 21:00 per vivere le emozioni della Champions League. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali del match:

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham; Vinicius, Mbappe. Allenatore: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Reijnders, Pulisic, Leao; Morata. All.: Fonseca.

Real Madrid-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 252 di Sky. In streaming solo su Sky Go e Now