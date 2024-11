Ribaltone di mercato in casa Milan: c’è distanza, ora la firma è più lontana

Stasera il Milan sarà impegnato al Bernabeu contro il real Madrid, ma anche oggi le indiscrezioni di mercato non mancano.

Il Milan si appresta ad affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti nel quarto turno di Uefa Champions League.

Una partita fondamentale per provare a delineare finalmente il valore dei rossoneri e le loro reali ambizioni.

Del resto, come sappiamo, l’avvio di stagione è stato decisamente altalenante, con la squadra di Fonseca che ha regalato ai propri tifosi prestazioni sontuose come quella del derby, ma anche altre nettamente sottotono come quella di Firenze. In più continua a tenere banco il caso Leao, con il portoghese che non solo non riesce a rendere al meglio, ma che sembra anche non andare troppo d’accordo con l’allenatore.

In tutto questo però, anche in un momento così importante per la stagione, non mancano nuove indiscrezioni relative al calciomercato.

Rinnovo Calabria: c’è ancora distanza con Ibrahimovic e soci

Tuttomercatoweb ha riportato delle novità in merito al possibile rinnovo di Davide Calabria. Il terzino cresciuto nel Milan ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025 e, dunque, sarà presto libero di accordarsi con una nuova squadra.

Ibra e soci hanno già avanzato una proposta al giocatore, ovvero un prolungamento alle stesse condizioni economiche fino al 2027.

Calabria però, che guadagna 2 milioni di euro netti più bonus, si aspettava anche un ritocco dell’ingaggio. Un’ipotesi, questa, che non sembra al momento contemplata in alcun modo dalla società.

Il punto di vista del Milan è chiaro: il giocatore è una componente importante dello spogliatoio, ma non è una pedina fondamentale in mezzo al campo. Complice infatti anche qualche acciacco fisico, il nuovo acquisto Emerson Royal gli ha soffiato in poco tempo il posto da titolare lì sulla fascia destra.

Lato Calabria invece la situazione ora si fa più critica. Davide in passato aveva già più volte espresso il suo desiderio di rinnovare a vita con il Milan, la squadra che ha sempre tifato fin da bambino e con la quale poi è cresciuto. Di conseguenza, il suo agente non si è nemmeno attivato in maniera decisa per trovargli una nuova sistemazione e, al momento, non c’è nessun’altra offerta sul piatto.

Certo non è detto che non possano esserci nuovi sviluppi. Calabria ha comunque tempo fino a giugno per decidere e il calciomercato, si sa, non smette mai di riservare sorprese. Anche con lo stesso Milan, non è da escludere che possano esserci nuovi colloqui, con il giocatore che però dovrà senz’altro ridimensionare le proprie richieste.