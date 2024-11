Rottura totale con il club: il Milan lo prende subito

Che affare per il Milan a gennaio, i rossoneri pronti a un rinforzo importante: separazione traumatica e accordo in vista

Il Milan, come altre grandi società, si sta attivando già da ora per il mercato invernale. Inevitabile, per i rossoneri, pensare a cosa accadrà tra qualche settimana, quando la riapertura del calciomercato darà delle opportunità importanti di rinforzare la rosa, una necessità che il Diavolo avverte come piuttosto pressante visto come stanno andando le cose.

Ci si attendeva di più dai rossoneri, per il rendimento che hanno espresso fin qui, questo è poco ma sicuro. La società ha approcciato questa stagione con notevoli ambizioni su tutti i fronti, ma alla prova dei fatti più di qualcosa non sta funzionando. Sotto accusa soprattutto l’operato della dirigenza sul mercato, con una campagna di trasferimenti che in qualche modo è rimasta incompleta. E le lacune sono ben visibili ad appassionati e addetti ai lavori.

Ci sono in particolare due ruoli in cui ci sarebbe necessità di intervenire al più presto. A centrocampo, occorre un vice Fofana, dato che la mediana non riesce sempre a garantire il filtro davanti alla difesa che servirebbe. In più, manca sempre un vice Theo Hernandez all’altezza. Proprio in questo ruolo, si possono aprire all’improvviso opportunità piuttosto interessanti per il Diavolo. Che vuole approfittare della rottura tra un obiettivo di mercato e il suo club.

Milan, blitz per Wendell: colpo low cost dal Porto

Il laterale mancino Wendell è stato più volte accostato a diverse squadre italiane, senza però mai approdare nel nostro campionato. Stavolta, potrebbe essere quella buona. Il Milan è pronto all’assalto.

Secondo le informazioni riportate dal sito ‘Asromalive’, Wendell è stato proposto al Milan in queste settimane. Il giocatore è in scadenza con il Porto nel 2025, siamo ormai alla frattura definitiva tra l’esterno e i portoghesi, che accetterebbero anche una cessione con un piccolo indennizzo a gennaio. Un colpo low cost che farebbe molto comodo.

Milan, non solo Wendell: l’alternativa per il vice Theo Hernandez

Il Milan sarebbe oltretutto in vantaggio sulla Juventus per Wendell, potendo tesserare subito il giocatore, avendo ancora una slot da extracomunitario a disposizione. Ma non è l’unico giocatore che i rossoneri stanno seguendo.

Come vice Theo Hernandez, piace molto anche Parisi della Fiorentina, un nome che ritorna spesso nelle cronache degli ultimi giorni. A questo punto c’è curiosità per capire quale sarà la scelta effettiva della dirigenza.