Secco rifiuto e sfida di mercato: battaglia totale Milan Manchester City

Gli inglesi alla ricerca di nuovi rinforzi sul mercato. Piace anche un obiettivo del Milan.

La formazione di Pep guardiola sta attraversando un periodo nerissimo, forse il più nero da quando lo spagnolo siede sulla panchina dei Citizens. Complici le cinque sconfitte consecutive in tutte le competizioni e, ciliegina sulla torta, il pareggio casalingo contro il Feyenoord nell’ultimo turno di Champions League.

Si, perchè il City era in vantaggio per ben tre reti a zero ad un quarto d’ora dalla fine. Ma l’errore sul gol dell’uno a tre prima, e il calo psicologico poi, hanno permesso agli olandesi di raggiungere un pareggio insperato e che ha mandato ancora più a fondo Haaland e compagni. Una delle ragioni a cui additare questo calo sono sicuramente gli infortuni. Infatti, senza voler trovare alibi ai campioni d’Inghilterra, Guardiola sta facendo a meno di giocatori del calibro di Doku, Kovacic, Rodi fresco fresco di pallone d’oro, e altri ancora.

Proprio l’assenza del centrocampista spagnolo è quella che più di tutti preoccupa l’ambiente, perché un metronomo come lui in mezzo al campo è sempre fondamentale per dettare i tempi di gioco a tutta la squadra. Per questo motivo, la società è già sul mercato per regalare a Guardiola un degno sostituto, quantomeno dal punto di vista delle caratteristiche di base.

Il City ci prova per Ricci del Torino, ma Cairo dice no

Uno dei nomi monitorati con maggiore attenzione dalla società inglese è proprio quello di Samuele Ricci, centrocampista del Torino che tanto sta facendo bene in questo inizio di stagione. Il pisano, infatti, si è guadagnato anche la convocazione in nazionale da parte del Ct Luciano Spalletti e, anche con la maglia azzurra, ha già fatto vedere cose importanti.

L’offerta che il City dovrebbe avanzare ad Urbano Cairo è intorno ai quaranta milioni di euro, cifra che sicuramente farebbe comodo alle casse dei granata. Allo stesso tempo però la società non vorrebbe privarsi del suo gioiellino nel bel mezzo della stagione e, inoltre, in estate il prezzo potrebbe ancora salire se Ricci dovesse continuare a regalare prestazioni così convincenti.

In tutto questo il Milan sta alla finestra. Non scopriamo certo oggi, infatti, che anche i rossoneri sono da sempre molto interessati al calciatore. In questo caso però la società è più che disposta ad attendere la prossima estate. Possibilità, dunque, che possa aprirsi un duello di mercato tra il Diavolo e i Citizens a partire da giugno prossimo.