Slovan Bratislava-Milan, Fonseca stravolge l’attacco: le scelte ufficiali del tecnico

Ecco i 22 calciatori che scenderanno in campo al “Tehelnè Pole” di Bratislava per Slovan-Milan, valevole per la quinta giornata di Champions League.

Vietato sbagliare in Slovacchia. Dopo due pareggi consecutivi in Serie A, il Milan vuole rialzare la testa in Champions League, a circa tre settimane da quello che probabilmente è stato finora il picco dell’annata, il 3-1 contro i campioni d’Europa del Real Madrid. Va data continuità all’impresa del “Bernabeu”. Certo, l’avversario non è uno scoglio così insormontabile come i Blancos, ma guai a sottovalutare lo Slovan Bratislava.

I rossoneri devono continuare la propria corsa verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, meglio ancora se tra le prime otto in modo da evitare i playoff a metà febbraio e passare direttamente agli ottavi di finale. Il calendario da qui all’ultima giornata gioca dalla parte del Diavolo, ma saranno Leao e compagni a guadagnarsi un posto nel G8, attualmente distante tre punti.

Un’eventuale successo nella gara odierna (calcio d’inizio alle 18.45) potrebbe dare inoltre fiducia agli uomini di Fonseca, che vogliono dimenticare i fischi ricevuti dopo il pari a reti bianche contro la Juventus. L’allenatore portoghese ha deciso di cambiare più di qualche pedina rispetto all’impegno di sabato scorso.

Fonseca cambia l’attacco: fuori Leao, ecco i 22 rossoneri

L’ex Roma e Shakhtar Donetsk cambia sei undicesimi. Fuori Leao e Morata, dentro Okafor e Abraham. Lo svizzero torna a sfrecciare sulla fascia di sinistra opposta a quella che sarà occupata da Samuel Chukwueze, che sostituisce Musah. Dopo la panchina di sabato, torna invece titolare Christian Pulisic, che assieme al nigeriano e all’ex Salisburgo agiranno alle spalle dell’attaccante ex Roma e Chelsea.

L’unico reparto “indenne” è quello mediana, in cui sono confermatissimi Fofana e Reijnders. Diverse variazioni anche nella difesa a quattro di fronte a Mike Maignan. Panchina per Emerson Royal, che lascia il testimone dopo oltre due mesi a capitan Calabria. Al centro della retroguardia riposa Matteo Gabbia, con Pavlovic e Tomori dal primo minuto. Completa lo scacchiere di Fonseca Theo Hernandez.

Sul fronte opposto, mister Weiss si affida a Takac tra i pali. Difesa a quattro formata da Blackman, Kashia, Bajric e Voet. In mezzo al campo il Milan ritrova l’ex Juraj Kucka, in rossonero tra il 2015 e il 2017, affiancato da Medvedev e Savvidis. Il trio d’attacco è infine composto da Barseghyan sulla destra, Metsoko sulla sinistra e l’ex Spezia e Reggina Strelec come unica punta.

Ecco i 22 che si daranno battaglia al “Tehelnè Pole”:

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Kucka, Medvedev, Savvidis; Barseghyan, Strelec, Metsoko. All. Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. All. Fonseca