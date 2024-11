Sospiro di sollievo Fonseca, grandi notizie in vista di Milan Juve: ora è ufficiale

Ora è finalmente ufficiale, il Milan può sorridere. Ottime notizie per Paulo Fonseca in vista del prossimo impegno contro la Juventus.

Sabato prossimo torna la serie A, andrà in scena il match di campionato tra Milan e Juventus. Il club rossonero è chiamato ad una gara quasi da dentro e fuori, un’eventuale sconfitta taglierebbe la società sicuramente dalla lotta scudetto ed anche dalla zona Champions League, e metterebbe Fonseca nei guai.

Nella sfida di San Siro il club bianconero avrà numerose assenze e Thiago Motta ha diversi elementi non a disposizione, l’ultimo è il serbo Dusan Vlahovic, infortunato nella sfida con la maglia della Nazionale e ora ai box forse per un paio di gare. Fonseca invece può sorridere, una notizia fa più che bene e i tifosi possono cosi ben sperare.

Milan-Juve, ottime notizie per Paulo Fonseca

Il Milan potrà contare praticamente sul gruppo al completo per il big match contro la Juventus e Fonseca avrà l’imbarazzo della scelta riguardo i giocatori da mettere in campo. In particolare la formazione padrone di casa potrà nuovamente contare sul difensore Matteo Gabbia che in queste ore è tornato ad allenarsi in gruppo.

Il Milan è al completo e il tecnico potrà valutare le migliori soluzioni per la difesa. Gabbia quest’anno è stato più volte decisivo come ad esempio nella sfida contro l’Inter e il tecnico valuterà la coppia difensiva migliore per affrontare il top club bianconero.