Theo Hernandez adesso è un caso: rischio addio a gennaio

Il francese peggiore in campo contro il Cagliari, il Milan si interroga sul suo futuro: attenzione agli scenari sul mercato invernale

Nel Milan fin troppo altalenante di questa prima parte di stagione, ci sono diversi ordini di problemi. Dal rendimento della squadra nel suo insieme e le difficoltà da parte di Fonseca di riuscire a dare compattezza e continuità, al rendimento dei singoli che sono sotto le aspettative. Se Leao sembra essere ripartito, c’è un Theo Hernandez che ancora non convince. Anzi, non si è forse mai visto così in difficoltà.

Contro il Cagliari, il francese ha espresso probabilmente una delle sue peggiori prove di sempre in rossonero e di sicuro la peggiore in questa stagione. Una prestazione coronata, per così dire, dalla gravissima distrazione nei minuti finali che ha concesso a Zappa il destro al volo del 3-3. Una rete splendida da parte del giocatore rossoblù, certamente, ma con il dirimpettaio che lo ha lasciato liberissimo di colpire.

E’ un Theo Hernandez insomma poco brillante nella fase offensiva e poco presente ed efficace quando si tratta di difendere. Il Milan ha bisogno di lui nella sua miglior versione per puntare in alto, ma a questo punto gli interrogativi si moltiplicano anche sul suo futuro. E la sua permanenza a Milano si allontana.

Milan, Theo Hernandez verso l’addio: si fa sotto il Real Madrid

C’è un rinnovo di contratto tutto da scrivere e ancora decisamente in salita, anzi a questo punto piuttosto complicato. Con l’addio che potrebbe avvenire addirittura in anticipo rispetto ai tempi. Per gennaio, ci pensa il Real Madrid.

Gli spagnoli hanno più volte pensato di riprenderlo, ma adesso, secondo ‘Elgoldigital’, vorrebbero rompere gli indugi già sul mercato invernale, visti i tantissimi infortuni in difesa. Florentino Perez prepara il grande colpo, Ancelotti avrebbe già dato il suo assenso. E pure il giocatore, a questo punto, inizia a pensarci seriamente, forse, valutando il suo ciclo a Milano in via di conclusione.

Milan, si lavora già al dopo Theo Hernandez: i nomi

Il Milan, di certo, chiederà che il numero 19 venga pagato a peso d’oro, per lasciarlo andare subito. Ma al tempo stesso sta già ragionando sui sostituti.

Due i nomi caldi in questo senso in Serie A. C’è Patrick Dorgu del Lecce, che potrebbe rappresentare una ottima opportunità, ma anche Nuno Tavares della Lazio. Tra i due, forse, più abbordabile il primo, dato che per il portoghese i biancocelesti hanno già alzato l’asticella oltre i 50 milioni.