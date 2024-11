Theo Hernandez-Milan, cosa manca per il rinnovo? Il club dovrà fare questo

Il Milan ha un rinnovo importantissimo da portare a termine. C’è una data di scadenza e il club dovrà fare questo.

Seppur questo Milan non è il migliore visto negli ultimi anni dal punto di vista della prestazione collettiva, individualmente il Diavolo vanta dei giocatori molto importanti. Da Leao a Theo Hernandez passando per Morata, Maignan e compagni il Milan è sicuramente una delle compagini messe meglio ma che al momento, date altre cose, non sta rendendo al meglio complice forse il nuovo allenatore, il club potrà sicuramente fare di meglio.

RedBird ci tiene ai propri giocatori ed è per questo che ora si inizia a parlare di rinnovi di contratto e calciomercato, bisogna infatti anche apportare delle migliorie. Tra tutti sappiamo del rinnovo di Reijnders, guadagnato a suon di ottime prestazioni e reti e di quello invece che forse non andrà in porto di Calabria. Tra gli altri c’è in stand-by quello di Theo Hernandez, il pezzo pregiato della rosa. Il Milan non procede ancora ma la volontà è chiara.

Milan, Theo Hernandez ti sta aspettando: ecco cosa serve

Il terzino francese è riconosciuto all’unanimità come uno dei terzini più forti al mondo attualmente, se non il più forte. Il classe ’97 al Milan è cresciuto costantemente di anno in anno fino ad arrivare alla fascia da capitano. Ogni tanto potrebbe peccare dal punto di vista comportamentale come molti pensano, ma Theo è un pezzo insostituibile del Milan, così come lo è Leao: spesso criticati entrambi.

Theo andrà in scadenza di contratto col Diavolo nel giugno del 2026. Il Milan chiaramente vuole trattenere il top player a Milano e serve che si facciano dei passi in avanti per questo. Difatti Theo e il suo agente, Manuel Quilon, stanno aspettando che il Milan si faccia avanti con la sua proposta e tutto dovrà essere fatto entro la prossima stagione, è nell’interesse di entrambi continuare il rapporto migliorando cifre e ciò che gira attorno.

Come riporta Tuttosport oggi difatti lo stipendio del gicoatore dovrebbe lievitare intorno ai 7 milioni di euro rispetto ai 4 e mezzo di ora e si dovrebbe parlare di un contratto lungo fino al 2029 come il Milan vorrebbe proporre. Dunque il club dovrà avanzare la propria proposta il prima possibile per far sì che la trattativa vada in porto e il terzino francese rimanga rossonero ancora a lungo.