UFFICIALE – Batosta Milan, Fonseca perde l’attaccante: il comunicato del club rossonero

Tegola in casa Milan. A poche ore dal match contro lo Slovan Bratislava, Fonseca perde il suo attaccante il cui recupero non sarà a breve termine.

Poche ore ad una sfida che può indirizzare il prosieguo del cammino europeo del Milan. Tre punti contro lo Slovan Bratislava ultimo in classifica sono un dovere per i rossoneri, che vogliono avvicinarsi alle prime otto ed evitare le due gare playoff per accedere agli ottavi di finale. L’intenzione di Paulo Fonseca è quella di attuare rotazioni importanti, specialmente nel reparto offensivo dove, con ogni probabilità, non saranno presenti Leao né Morata.

Ci sarà spazio anche per Calabria, che torna titolare dopo oltre due mesi. L’allenatore si augura che il turnover non incida nella prestazione contro una formazione che, sulla carte, dovrebbe essere ampiamente alla portata per Reijnders e compagni.

A proposito di reparto offensivo, tuttavia, poco fa è arrivata una cattiva notizia per lo staff rossonero. Luka Jovic si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la pubalgia, di seguito i dettagli e i tempi di recupero.

Milan, tegola Jovic: il serbo finisce sotto i ferri, i dettagli

Attraverso i propri canali ufficiali, il club rossonero ha pubblicato una nota in cui sono specificate le condizioni e i tempi di recupero dell’attaccante:

“Questa mattina a Belgrado Luka Jović, accompagnato da un membro dello staff medico del Milan, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. L’operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita. Jović si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane.”

Il serbo dovrà quindi stare fuori dal campo almeno per un mese. Con ogni probabilità, l’ex Fiorentina e Real Madrid tornerà ad allenarsi nel nuovo anno, presumibilmente a ridosso del viaggio in Arabia Saudita per affrontare la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Il numero 9 rossonero è ormai finito ai margini del progetto di Fonseca, che ha concesso solo pochi minuti a gara al centravanti. Tuttavia, l’auspicio del tecnico è di recuperare ogni pedina mancante verso un calendario che si fa sempre più fitto. Il Milan avrà bisogno di ogni componente dell’organico per risalire la china dopo i recenti passi falsi in campionato e per andare il più avanti possibile in Champions League.