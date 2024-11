Ultime Milan, l’aggiornamento su Gabbia fa esultare Fonseca

Dopo l’infortunio arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Matteo Gabbia: Paulo Fonseca potrà presto gioire.

Oggi potrebbe essere una giornata importante per il Milan, dato che Matteo Gabbia dovrebbe finalmente tornare ad allenarsi con il gruppo. Dopo aver seguito un percorso di recupero con un lavoro personalizzato, il difensore centrale mira a essere pronto per il big match contro la Juventus, in programma sabato alle 18.

La sua disponibilità sarebbe un’ottima notizia per Paulo Fonseca, che non solo recupererebbe un’opzione preziosa in difesa, ma potrebbe anche contare su uno dei giocatori più in forma di questa prima parte della stagione, come dimostrano i numeri.

Gabbia verso il rientro: pedina fondamentale per Fonseca

Le statistiche, infatti, sottolineano l’importanza di Gabbia per il rendimento del Milan. Considerando tutte le competizioni, con lui in campo i rossoneri hanno ottenuto 4 vittorie e 3 sconfitte, totalizzando una media di 1,71 punti a partita. In queste gare, la squadra ha segnato 14 gol e ne ha subiti solo 7, una media di uno a partita. Senza di lui, pur mantenendo una media punti simile (1,75, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), la solidità difensiva è calata: i gol subiti sono stati 12, più di uno a partita.

Analizzando esclusivamente la Serie A, l’impatto di Gabbia appare ancora più evidente. Con lui, il Milan ha ottenuto tre vittorie e un pareggio in quattro partite, con una media di 2,25 punti a partita. In queste gare, i rossoneri hanno segnato 9 gol e ne hanno subiti appena 3, mantenendo una media inferiore a un gol subito a partita. Al contrario, senza di lui, la squadra ha raccolto solo 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (media punti 1,29), con 10 reti fatte e 7 incassate, confermando una maggiore vulnerabilità difensiva.

Oltre all’impatto tecnico e tattico, Gabbia sembra portare maggiore stabilità al reparto arretrato, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante in una sfida tanto impegnativa come quella contro la Juventus. Fonseca spera di poter contare su di lui per continuare il trend positivo in campionato, migliorando ulteriormente la solidità difensiva del Milan. In una partita di questo calibro, ogni dettaglio può fare la differenza, e il ritorno di Gabbia potrebbe essere una delle chiavi per affrontare al meglio i bianconeri.