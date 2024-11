Ultim’ora in casa rossonera: Fonseca può sorridere

Arrivano importanti novità in casa Milan. L’allenatore rossonero Paulo Fonseca potrà presto nuovamente contarci.

Dopo il deludente pari casalingo contro la Juventus ora in casa Milan è tempo già di pensare ai prossimi impegni e c’è grande attesa per il prossimo impegno di Champions League con la formazione di Paulo Fonseca che giocherà a Bratislava, in Slovacchia. I rossoneri hanno le ultime quattro gare europee tutt’altro che impossibili e la società spera in un poker per provare ad entrare nelle prime otto.

I Playoff sembrano ormai certi e il club deve solo decidere la posizione in cui arrivare ma la società deve fare i conti con un’emergenza in alcuni reparti ed è fondamentale avere tutti gli elementi a disposizione. Nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante, il Milan può finalmente sorridere per un rientro importante.

Dopo un lungo infortunio il centrocampista Ismael Bennacer è pronto a rientrare. Il calciatore ha giocato finora solo mezzora nella prima giornata di serie A, poi la panchina nella brutta sconfitta di Parma e l’infortunio in Nazionale che ha portato il giocatore ad operarsi al polpaccio destro, lo scorso 16 Settembre. In quella zona del campo il Milan era piuttosto corto e – visto questa lunga serie di match – è una grande notizia per il club rossonero.

Milan, arriva la notizia di Bennacer

Attraverso il proprio profilo X Bennacer ha dato un grande messaggio ai tifosi e ovvero che è pronto a tornare. Il messaggio sul proprio account ufficiale ha confermato: “Il conto alla rovescia è iniziato”, e accanto un video dove mostra i primi segnali di ripresa e il giocatore non vede l’ora di tornare in campo.

Il calciatore ha pubblicato una serie di esercizi sul campo e un ottimo segnale per Fonseca che può contare quindi su un’alternativa importante a Fofana e un giocatore che possa alternarsi con il resto dei centrocampisti rossoneri. Il Milan è in attesa di buone notizie e Fonseca d’altronde ha rilasciato interessanti dichiarazioni ieri al termine della sfida contro la Juventus:

“Bennacer? Penso che non servirà troppo tempo per tornare”. Fonseca ha specificato che conta molto su Bennacer ed è un giocatore che spesso può essere utilizzato nella posizione di Fofana, creando un interessante dualismo. Ormai manca poco e Bennacer non vede l’ora di tornare in campo.