Verso Cagliari-Milan, cambi in vista per Fonseca: la scelta su Leao

Dopo l’esaltante vittoria di Madrid, il Milan sarà di scena a Cagliari. Qualche cambio di formazione per Fonseca, che sembra aver preso la scelta su Leao.

Madrid ancora negli occhi, ma Cagliari deve avere la priorità. Il successo inaspettato del “Bernabeu” ha esaltato tutti in casa Milan, dal patron Cardinale ai tifosi, ma è già tempo di voltare pagina e pensare al futuro prossimo. Per chiudere un altro mini ciclo prima della sosta Nazionali è di vitale importanza conquistare i tre punti anche alla “Unipol Domus” di Cagliari per rimanere in scia delle grandi.

Una trasferta ostica in cui sono vietati passi indietro dopo il bottino pieno conquistato a Monza sei giorni fa. È normale che l’impegno infrasettimanale di Champions League lascerà qualche strascico nelle gambe dei calciatori di Fonseca, ma tutti sono chiamati a stringere i denti prima delle due settimane di pausa. Non ce la fa Alvaro Morata, che ha avuto la peggio ieri in allenamento dopo uno scontro con Strahinja Pavlovic.

Presumibilmente lo spagnolo non sarà convocato neanche dal ct De La Fuente. Si aprono quindi le porte per un ritorno dal primo minuto di Tammy Abraham, come sottolineato da “La Gazzetta dello Sport”.

Milan, Abraham torna titolare: chi alle spalle dell’inglese

L’inglese ex Chelsea sarà assistito da una trequarti che per 2/3 ricalcherà quella vista martedì in casa del Real Madrid. Ciò significa che Rafael Leao, dopo l’ottima performance offerta nella capitale spagnola, sarà nuovamente titolare. Sembrano alle spalle i tempi delle panchine, il portoghese vuole dare continuità e riprendersi una volta per tutte il Milan. Il numero 10 sarà affiancato da Pulisic, nella posizione di centrocampista, e Chukwueze, che rientra dal primo minuto dopo la titolarità di Musah in quel di Madrid.

Nessun cambio, infine, per quanto concerne il reparto difensivo e centrocampo. Tradotto, davanti alla porta di Maignan quartetto arretrato composto da Emerson Royal e Theo Hernandez sulle fasce, Tomori e il ritrovato Malick Thiaw a presidiare l’area di rigore. La mediana sarà infine confermata, spazio quindi a Fofana e all’elogiatissimo Tijjani Reijnders, galvanizzato dal gol e dalla super partita del “Santiago Bernabeu”. Le scelte di Fonseca, che va sul sicuro, evidenziano l’importanza della gara.

Da segnalare anche la presenza di Francesco Camarda in panchina. Vista l’assenza di Morata, il tecnico portoghese potrebbe regalare uno scampolo di match all’attaccante classe 2008, ancora alla ricerca della prima esultanza in prima squadra dopo l’urlo strozzato in gola contro il Club Brugge.

Di seguito le possibili scelte di Fonseca:

MILAN (4-2-3-1): Maignan: Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham All. Fonseca.