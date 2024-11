Verso Cagliari-Milan, probabili formazioni: altra sorpresa dopo Camarda

Domani pomeriggio il Milan tornerà in campo nella sfida di Serie A contro il Cagliari. Nelle probabili formazioni non mancano le sorprese oltre a Francesco Camarda.

Lo scorso martedì tutti i tifosi del Milan hanno potuto rivivere le grandi notti europee che sembravano ormai un lontano ricordo. Il Diavolo si è imposto al Santiago Bernabeu battendo i campioni d’Europa in carica del Real Madrid con una prestazione da vero top club. I Rossoneri hanno dimostrato di poter battere chiunque e che, se trovata la giusta solidità, sognare non è proibito.

La vittoria contro le Merengues non può, però, essere un punto d’arrivo ma bensì un punto di partenza. Questo storico successo deve, infatti, dare ulteriori consapevolezze alla squadra. La prima occasione per continuare il momento positivo sarà domani contro il Cagliari all’Unipol Domus, dove i tre punti non potranno sfuggire.

Nel pomeriggio Paulo Fonseca è stato protagonista della consueta conferenza stampa alla vigilia della gara. Il tecnico portoghese ha spiazzato tutti annunciando il debutto da titolare di Francesco Camarda, a causa dell’infortunio di Alvaro Morata. Le sorprese non dovrebbero, però, finire qui.

La probabile formazione contro il Cagliari: spazio a Chukwueze

Negli scorsi minuti Sky Sport ha reso noto quello che dovrebbe essere l’undici titolare che scenderà in campo per la gara contro i ragazzi di Davide Nicola. Non dovrebbero esserci molti cambi rispetto alla super sfida contro il Real Madrid, ma oltre a Camarda dovrebbe comunque esserci una new entry. Di seguito la probabile formazione del Milan:

(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda.

Queste, dunque, le probabili scelte di Fonseca che dovrebbe confermare ben nove rossoneri rispetto alla sfida di Champions League dello scorso martedì. A destra, però, al posto di Yunus Musah dovrebbe partire dal primo minuto Samuel Chukwueze. Senza dubbio una scelta più “offensiva” da parte del tecnico portoghese che toglierà più muscoli, aggiungendo però più dribbling ed imprevibilità.

Come detto, il match contro il Cagliari non potrà essere sbagliato e dovrà essere la conferma di come la vittoria contro il Real Madrid sia stata tutt’altro che casuale. Dopo martedì potrebbe essere partita una nuova stagione per il Milan di Fonseca, con il primo obiettivo che sarà quello di recuperare punti in classifica. Domenica ci sarà lo scontro diretto tra Inter e Napoli e questa sarà già una prima opportunità per recuperare punti su almeno una delle due rivali. Per farlo, però, serviranno i tre punti contro il Cagliari.