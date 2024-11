Verso Real Madrid-Milan, la notizia fa tremare i tifosi: sorride Ancelotti

In vista dello scontro Champions tra il Real Madrid e il Milan in programma il prossimo martedì, arriva una notizia che mette in allarme tutto il popolo rossonero.

Tornato un po’ di sereno in casa Milan dopo la vittoria contro il Monza di ieri sera. I Rossoneri hanno ritrovato la vittoria dopo la sconfitta contro il Napoli, ma per i ragazzi di Fonseca è già tempo di pensare ai prossimi impegni sul calendario. Martedì ci sarà, infatti, il big match di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu. Intanto non arrivano belle notizie per il Diavolo.

Il Real Madrid ritrova Rudiger: sarà a disposizione contro il Milan

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, in casa Merengues è tornato ad allenarsi Antonio Rudiger. Il centrale tedesco era stato vittima negli scorsi giorni di alcuni problemi muscolari, ma l’allarme sembra essere rientrato. L’ex Roma sarà, infatti, a disposizione di Carlo Ancelotti per la sfida di martedì sera.

Senza dubbio un ottima notizia per i Blancos che potranno così contare su un giocatore che è ormai diventato un vero e proprio pilastro della squadra. Al contrario, invece, resta in dubbio la presenza di Rodrygo con il brasiliano che sta ancora facendo i conti con un fastidio al bicipite femorale destro.