“Voglio castigare il Milan”: il commento dell’ex rossonero

L’ex di turno parla e lo fa senza troppi peli sulla lingua, in merito alla sua volontà di “castigare il Milan”, come da lui stesso dichiarato.

In un’intervista, pubblicata quest’oggi, l’ex giocatore dei rossoneri che al Milan non ha vissuto un’esperienza felicissima per quanto riguarda i numeri che non è riuscito a trovare, mai incidendo in rossonero, è tornato a parlare proprio della sua ex squadra.

Pare abbia trovato adesso una sua dimensione, con risultati che stanno arrivando per lui. E parlandone apertamente dichiara di voler “castigare il Milan”. Parole forti, che hanno presto fatto il giro del web tra i tifosi rossoneri, in merito proprio a quelle che sono le parole dell’ex giocatore del Milan.

L’ex Milan “pronto a far male ai rossoneri”: tre gol nelle ultime tre

Le strade del Milan e del suo ex si ritroveranno. Fosse rimasto al Milan, avrebbe avuto un ruolo da vice che non voleva vivere, cercando di incidere in Serie A e altrove, come sta facendo adesso.

Si tratta di uno degli attaccanti più in forma del campionato se si pensa ai tre gol consecutivi nelle ultime tre partite, di fila, come annunciato da lui stesso, che spiega i motivi del perché è riuscito a trovare queste prestazioni, in questa stagione.

“Adesso gioco con continuità”, in riferimento anche al Milan e alle squadre che non gli hanno concesso tutto questo spazio, che trova adesso. L’abbraccio col Mister, nell’ultima partita contro l’Udinese a testimonianza del rapporto che si è creato con il tecnico e nella fiducia che ha il suo allenatore, che continua a schierarlo.

“Voglio segnare ancora e castigare il Milan”: il commento dell’ex

L’ex Milan, Pietro Pellegri, ha commentato così la sua partita che sarà contro i rossoneri, da attaccante titolare dell’Empoli. Ai microfoni de Il Tirreno, dichiara: “La parentesi al Milan è stata formativa sicuramente. Tutti i giorni vedevo come lavoravano certi campioni, ho osservato tanto Ibrahimovic e Giroud. La società rossonera è top ad ogni livello. Sabato ovviamente proverà a segnare e a castigare il Milan”. A Gabbia – fresco di rinnovo ufficiale – e gli altri, il compito di fermare la scia positiva dell’ex Milan, Pietro Pellegri.

L’intervista dell’ex Milan prima della sfida contro i rossoneri

L’ex Milan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul momento che sta vivendo con l’Empoli. Tornerà a San Siro, Pietro Pellegri, dopo quanto fatto con l’Empoli fino a questo momento: “Se un attaccante gioca in Serie A e sa fare il suo mestiere, capita che segni pure. Dopo il gol contro l’Udinese ho scelto di abbracciare D’Aversa perché il Mister mi sta dando fiducia e spazio”.