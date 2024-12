Addio Milan, si intensificano i contatti per la cessione: resta in Serie A

Affare in uscita previsto per il Milan. Un club di Serie A sta intensificando i contatti con il calciatore rossonero, che potrebbe partire a stretto giro.

Il Milan ha bisogno di una svolta definitiva alla sua stagione. Fino ad ora tutte le grandi vittorie sono state seguite da passi falsi inattesi, un ruolino di marcia che va cambiato il prima possibile se si vuole puntare in alto. Un’inversione di tendenza potrebbe arrivare già stasera contro l’Atalanta, sebbene la squadra di Gasperini stia vivendo un momento di forma incredibile tra campionato e Champions League.

Un’arma tattica che il Milan può utilizzare per sorprendere una formazione organizzata come quella orobica è quella che negli anni è stata denominata la “Theao”. Fino ad ora Theo Hernandez e Rafael Leao non si sono rivelati decisivi come nelle annata scorse, nonostante le prestazione del portoghese nel mese di novembre siano in ascesa.

Il francese sta invece faticando ad incidere come nella sua epoca più florida, con tanti dubbi che attraversano la questione rinnovo. Anche la mancanza di un vice all’altezza del numero 19 sta penalizzando il Diavolo, che potrebbe cambiare qualcosa in quella zona del campo. Il primo ad essere ceduto potrebbe essere Filippo Terracciano.

Calciomercato Milan, Terracciano in uscita: un club di Serie A tenta l’ex Verona

In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino sinistro sarebbe in contatto con l’Empoli per trasferirsi in Toscana già dal calciomercato di gennaio. L’esperto di calciomercato ha fatto luce sui contatti già avvenuti tra il direttore sportivo empolese Roberto Gemmi e gli agenti del laterale ex Hellas Verona. Colloqui che potrebbero intensificarsi con il passare dei giorni da qui all’inizio della finestra invernale.

Già in estate si era parlato di un possibile addio alla casacca rossonera per accasarsi alla corte di Roberto D’Aversa. Al tempo non si fece nulla specialmente per la netta chiusura del numero 42 rossonero, ma le porte per il trasferimento potrebbero riaprirsi. Visto lo scarso minutaggio concesso da Fonseca, Terracciano ora sembra favorevole a trovare maggiore spazio ad Empoli. Un interesse reciproco che potrebbe quindi tramutarsi in un matrimonio in tempi brevi.

Ad oggi, il classe 2003 è stato impiegato solamente in cinque occasioni, di cui quattro in campionato e una in Coppa Italia. Terracciano potrebbe quindi cercare maggior fortuna lontano da Milanello e, a propria volta, i dirigenti rossoneri potrebbero pensare ad un sostituto per un’eventuale staffetta con Theo Hernandez.