Affare a gennaio con il Napoli: arriva a Milano con lo scambio

Diversi scambi nel mirino del Milan, idea che coinvolge gli azzurri di Antonio Conte: così possono essere accontentati lui e Fonseca

E’ stata, finora, per il Milan una stagione assai altalenante e nel complesso deludente, soprattutto per quanto concerne il rendimento in campionato. In cui il Diavolo è lontano dalle prime posizioni e a oggi sarebbe addirittura fuori dall’Europa. Il tutto va ricondotto, per forza di cose, al modo in cui l’annata è stata progettata e programmata a livello di scelte di mercato. Quelle compiute in estate non sono state ottimali e bisogna correre necessariamente ai ripari.

Nella sessione di trasferimenti precedente, il Milan ha lasciato qualche lacuna nella sua rosa, che ha sicuramente tanto talento a disposizione ma è probabilmente assemblata male. E per questo Paulo Fonseca ha faticato, finora, a trovare la giusta quadra per dare la continuità che sarebbe servita per rimanere a contatto con il vertice della classifica. Va da sé, che il Milan dovrà fare il possibile, a gennaio, per portare a casa rinforzi utili per la seconda parte della stagione. Per farlo, la dirigenza sta provando a impostare diversi scambi. Oltre quelli di cui si ragiona con la Juventus, attenzione anche ad altre ipotesi che possono decollare all’improvviso. Come una possibile operazione con il Napoli.

Spinazzola al Milan, ecco chi vuole Conte tra i rossoneri per dire di sì

Tra le principali necessità del Milan, è noto che c’è un laterale mancino che possa alternarsi con Theo Hernandez, sebbene Jimenez abbia dato, nelle ultime gare, buone risposte. Ecco perché al Diavolo piacerebbe e non poco Leonardo Spinazzola.

L’ex romanista ha trovato davvero poco spazio in azzurro, con Olivera diventato titolare pressoché inamovibile. Per questo motivo, il Napoli non chiuderebbe a una sua cessione. Specialmente se, come riportato da ‘Notiziemilan’, la contropartita proposta fosse Davide Calabria. A sua volta, il capitano rossonero è in vista dell’addio e come profilo piacerebbe a Conte per blindare la fascia destra.

Milan, non solo il laterale di fascia: l’obiettivo primario per Ibrahimovic e la dirigenza

Il Milan va alla ricerca anche di almeno un altro innesto, per puntellare la sua rosa. Servirebbe, tra le altre cose, un centrocampista d’ordine, in grado di aumentare la qualità e le scelte in mediana.

Da questo punto di vista, ci sono diversi nomi sul taccuino, anche se ognuno con le proprie difficoltà. Per Fagioli non sarà facile trovare un accordo con la Juventus per uno scambio. Come alternative, ci sono Belahyane, ma la Lazio è in vantaggio, e Frendrup, ma il Genoa spara molto alto.