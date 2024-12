Affare Milan-Liverpool: la decisione è presa

Intreccio di mercato tra il Milan e i ‘Reds’, decisione definitiva sull’affare di mercato: non ci sono più dubbi

Ultimi giorni di un 2024 calcistico che per il Milan è stato tanto, troppo altalenante. L’obiettivo è cercare di chiuderlo al meglio possibile, con l’ultima sfida da non fallire, quella in casa contro la Roma, per provare a trovare continuità di risultati e avviare la risalita in classifica, dopo che nelle scorse settimane è stata accumulata molta distanza dalle prime posizioni. L’attuale ottavo posto non può essere ritenuto soddisfacente, occorre rimontare quanto prima.

L’obiettivo minimo, è palese, per i rossoneri è la qualificazione alla zona Champions, un traguardo che non può essere mancato per non mettere in difficoltà la società dal punto di vista finanziario. Dunque, bisogna ottenere risultati di rilievo. E, se del caso, appoggiarsi al calciomercato, per trovare quegli innesti che permettano di innalzare la qualità della rosa. In questa stagione, stiamo vedendo, del resto, un Milan talentuoso, ma con diverse lacune.

Ecco perché a gennaio, nonostante le smentite di rito, i rossoneri probabilmente piazzeranno qualche operazione in entrata. Ci sono diversi nomi che stanno circolando attorno al Diavolo in questo periodo. Alcuni noti già da tempo, altri abbastanza sorprendenti, come uno dei migliori talenti del Liverpool, di cui si è discusso molto nelle ultime ore.

Milan, Luis Diaz nel mirino: la scelta dell’attaccante

Parliamo di Luis Diaz, attaccante colombiano tra le migliori frecce all’arco di Arne Slot. Del quale però si è parlato in chiave di mercato, con ripetuti accostamenti proprio al Milan, rilanciati da diverse fonti sudamericane.

In tal senso, comunque, arriva una parziale smentita, dalle notizie che giungono dalla Germania e precisamente dal giornalista Florian Plettenberg di ‘Sky Sport Deutschland’. Quest’ultimo spiega come Luis Diaz vorrebbe in realtà rimanere al Liverpool. Dunque, si tratta di una pista che starebbe venendo meno per il Diavolo. Anche se non è l’unica tra le fila dei ‘Reds’.

Milan, non solo Diaz: occhio al ritorno di fiamma per Chiesa

Il Milan sta pensando infatti anche a Federico Chiesa. Un ritorno di fiamma che torna d’attualità soprattutto per l’ingresso in scena di Fabio Paratici come potenziale ds del club.

Infatti, l’ex dirigente della Juventus potrebbe essere una carta a favore del Diavolo per giungere all’attaccante che al Liverpool ha trovato poco spazio fin qui per tanti motivi. Situazione da monitorare prossimamente.