“Ancelotti in Serie A è più di una suggestione”: ultim’ora Sky

Non è solo una suggestione, perché le voci sul suo esonero dal Real Madrid restano concrete, come quelle sulla sua volontà di tornare in Italia.

Carlo Ancelotti non sta vivendo un periodo felicissimo al Real Madrid, anche se nelle ultime partite è riuscito a risalire un po’ la china, col Barcellona che in campionato ha un po’ faticato, tanto da non scappare prima in classifica.

Al contrario, il Real Madrid deve rincorrere. E questa rincorsa potrebbe essere nell’ultima stagione da allenatore al Real Madrid, con una delle sue ultime panchine che vivrebbe poi volentieri in Italia, in un posto dove lavorerebbe volentieri, tornando romanticamente in Serie A dopo la parentesi non felice al Napoli.

Ancelotti in Serie A: spunta l’ipotesi a sorpresa

Spunta l’ipotesi, che è concreta, di rivedere Carlo Ancelotti in Serie A. Il tecnico di Reggiolo probabilmente lascerà la panchina del Real Madrid e non è detto che le sue esperienze coi club siano finite.

Ma è chiaro che lasciando il Real Madrid, è presumibile che sarà in Italia – qualora dovesse allenare un club, appunto – che vivrà il proprio finale di carriera da allenatore.

C’è anche l’ipotesi da Commissario Tecnico, col Brasile che ancora si interroga tra lui e Guardiola, ma l’emittente satellitare ha svelato che tra le ipotesi e tra i nomi più importanti nel calderone che riguarda un club italiano in Serie A, ci è finito quello di Carlo Ancelotti, nel ritorno in Italia per lui dopo il passato tra Napoli, Milan e non solo.

Ancelotti possibile nel 2025: la notizia da Sky Sport

Nella scelta del nuovo allenatore, quella legata a Claudio Ranieri che potrebbe “consigliare”, in un ruolo ben preciso, i giallorossi sul nuovo allenatore del club capitolino. Ci sono anche due alternative, tra i “top allenatori” che cerca la Roma, nell’intendo di prendersi la scena come accadde nella scelta di Mourinho, ormai diverse stagioni fa. Ma tutto potrebbe cadere su Carlo Ancelotti come nuovo allenatore della Roma.

Ancelotti-Milan, sfuma tutto? Le ipotesi sul ritorno in Serie A

Non è più una sola suggestione quella di rivederlo in Italia perché, a sorpresa, Sky Sport annuncia anche il nome di Carlo Ancelotti come possibile nuovo allenatore della Roma. L’emittente satellitare svela che all’interno della stessa dirigenza giallorossa e con Claudio Ranieri protagonista nelle scelte, assieme a Ghisolfi e i Friedkin, si starebbe valutando tale ipotesi. Lui si è definito un “romanista” in un’intervista rilasciata nel novembre 2023 e se tornasse ad esserlo anche lavorativamente? Legato al Milan chiaramente per quanto fatto nella sua storia da allenatore e calciatore, va ricordato che Ancelotti ha calcisticamente vissuto un periodo importante anche con la Roma. E potrebbe finire sulla panchina dei giallorossi in quella che sarà la rifondazione del 2025/2026 in Capitale.