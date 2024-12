Atalanta-Milan, Morata manda un messaggio alla squadra, poi sull’arbitro

Beffa per il Milan nei minuti finali contro l’Atalanta: la squadra bergamasca si impone per 2 a 1 nel finale di partita.

La 15° giornata di Serie A si è aperta con la sfida tra Inter e Parma, vinta dai nerazzurri per 3 a 1. Subito dopo sono scese in campo Milan e Atalanta, con la squadra bergamasca che si è imposta per 2 a 1 su quella rossonera, portando a casa i tre punti grazie ad un gol nei minuti finali di Lookman. Nel primo tempo è l’ex rossonero De Ketelaere a portare in vantaggio l’Atalanta; 10 minuti più tardi Morata ristabilisce il pareggio. La squadra di Fonseca prova a portare a casa qualcosa di più di un semplice punto, ma quando il match trova una fase di equilibrio, l’Atalanta trova il coraggio di colpire con il solito Lookman.

Buona prestazione da parte della squadra rossonera, che nel primo tempo può rimpiangere qualcosina sotto l’aspetto realizzativo in fase offensiva. La sconfitta porta il Milan a -12 dalla vetta della classifica, che vede in testa proprio l’Atalanta.

Atalanta-Milan, le parole di Morata

Al termine dei 90 minuti tra Atalanta e Milan, ai microfoni di DAZN è intervenuto Alvaro Morata, autore del momentaneo pareggio dei rossoneri. Queste le sue parole sul match:

Stavamo facendo una partita seria, stavamo gestendo bene le loro qualità, abbiamo preso due gol nello stesso modo. Non possiamo massacrarci, ma dobbiamo solo lavorare. Dobbiamo trovare sicurezza in tutti gli aspetti del gioco, potevamo essere più lucidi negli ultimi passaggi.

Sul problema della continuità nei risultati, che in questa stagione il Milan deve ancora trovare:

Tante volte non facciamo partite complete, concediamo gol che non dobbiamo e questo non ti fa avere continuità. Noi lavoriamo e ci alleniamo bene, speriamo di trovarla. Dobbiamo migliorare le cose non fatte bene, per continuare a lavorare. Bisogna capire che contro queste squadre bisogna stare sul pezzo ogni minuto della partita.

Sull’episodio del primo gol, Alvaro non si scompone e parla da vero leader della squadra rossonera: