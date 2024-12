Atalanta-Milan, tegola per Fonseca: il big costretto al cambio

Poco prima della fine del primo tempo, il big rossonero è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio.

Atalanta-Milan è il secondo match di questa 15° giornata di Serie A: la squadra bergamasca per tenere il passo della capolista Napoli e provare il momentaneo sorpasso, la squadra rossonera per risalire la classifica e provare a rosicchiare qualche punto alla dirette avversarie.

Il match regala subito emozioni nella prima frazione di gioco, con l’Atalanta che si porta in vantaggio con il gol dell’ex Charles De Ketelaere, che insacca il pallone alle spalle di Maignan con un bel colpo di testa. Qualche minuto più tardi, il Milan recupera e pareggia il match grazie al gol di Morata, su assist di Leao. Sul finire del primo tempo, quando i rossoneri hanno il gioco in mano, arriva una brutta tegola per il Milan: un big è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco.

Atalanta-Milan, Pulisic costretto al cambio per infortunio

L’uomo più in forma della rosa rossonera è costretto a dare forfait: Christian Pulisic è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco per un infortuni. Il calciatore è rimasto dolorante dopo uno scontro di gioco, ha provato a testare le sue condizioni ma poco dopo si è accasciato per terra dolorante, tenendosi stretta la caviglia.

Fonseca ha mandato subito a scaldarsi Loftus-Cheek, che poco dopo è entrato sul terreno di gioco al posto dell’americano. Pulisic che all’uscita dal campo si è mostrato particolarmente triste, ma soprattutto dolorante: lo staff medico, infatti, è dovuto intervenire per prestargli soccorso. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, in vista della sfida di Champions League di martedì prossimo.

La sostituzione di Pulisic non è un buon segnale per il Milan, considerato che per un match così importante perde una delle pedine più in forma della rosa: l’americano è l’attuale capocannoniere della squadra rossonera, e un lungo infortunio in questo periodo potrebbe compromettere le prestazioni della squadra, considerato che Fonseca non si è privato di lui nemmeno dopo le soste per le nazionali, quando rientrava dall’America. Le prossime ore saranno decisive per capire se Pulisic può tornare a disposizione in tempi brevi o dovrà star fermo qualche giorno.