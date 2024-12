Attento Milan, due club di Serie A in pressing sul gioiellino rossonero: l’indiscrezione fa tremare i tifosi

Il Milan rischia di perdere uno dei suoi giovani talenti. Due club di Serie A fanno sul serio e puntano forte sul gioiellino rossonero.

L’infortunio di Christian Pulisic complica ulteriormente la vita a Paulo Fonseca. La notizia della lesione di basso grado al muscolo soleo del polpaccio destro è stata una doccia fredda per il tecnico portoghese, per il quale lo statunitense è praticamente imprescindibile. Bisognerà rimescolare le carte e sperare nell’apporto delle seconde linee per sopperire all’assenza dell’ex Chelsea, che potrebbe aver finito il suo 2024.

Potrebbero quindi essere costretti agli straordinari calciatori come Loftus-Cheek, Leao, Chukwueze ma anche Okafor e Musah. Sarà necessario inoltre il contributo delle punte, da Abraham a Morata, che non dovranno far rimpiangere tutti i gol siglati fino ad ora da Pulisic sia in campionato sia in Champions League. Il tutto senza dimenticarsi di Francesco Camarda, ormai pienamente nel giro della prima squadra su cui Fonseca crede moltissimo.

Il talento classe 2008 sta racimolando sempre più minuti nelle gambe, anche in situazioni ad alta tensione, un ottimo presupposto per la crescita di un ragazzo di soli 16 anni, destinato a diventare un punto fermo del Milan. Un altro giovane di scuola rossonera potrebbe tuttavia non seguire il percorso di Camarda.

Milan, a rischio il futuro in rossonero del giovane talento: la situazione

In base a quanto affermato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo nonché esperto di mercato, sul proprio profilo X, il destino di Mattia Liberali al Milan è più che mai incerto. Il contratto del giovane in forza nell’under 23 scadrà il 30 giugno 2026, ma ancora i discorsi per il prolungamento non sono stati affrontati. Il che aprirebbe ad un possibile interessamento da parte di Atalanta e Fiorentina che, come riportato da Moretto, avrebbero chiesto informazioni sul conto del classe 2007.

Liberali si era messo in luce con alcune prestazioni interessanti quest’estate, specialmente nella tournée negli Stati Uniti. Al contrario di Camarda, però, finora nemmeno uno scampolo di partita in prima squadra per il centrocampista, che si è diviso tra primavera e Milan Futuro in questi primi mesi di campionato. Da monitorare, quindi, la situazione contrattuale di Liberali, che anche nella Nazionale under 17 ha palesato ottime qualità riuscendo anche a vincere un Europeo di categoria a Cipro nel giugno scorso.

Questi mesi saranno fondamentali per comprendere le intenzioni della società, da sempre attenta alla crescita dei talenti già dalla giovane età, ma che potrebbe perdere una promessa come Mattia Liberali.