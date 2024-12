Bomba dalla Colombia: un big della Premier accostato al Milan

Clamorosa bomba di mercato dalla Colombia: un big della Premier League è stato accostato al Milan, con diversi scenari possibili.

L’atmosfera sulla sponda rossonera del Naviglio non è delle migliori: hanno fatto discutere tanto le dichiarazioni di questi ultimi giorni dell’allenatore del Milan Paulo Fonseca, che nell’ultimo periodo sembra aver tirato fuori un pò più di rabbia rispetto alle prime settimane sulla panchina rossonera, in particolare verso alcuni suoi giocatori che non stanno dando il giusto contributo alla squadra. Da qua la volontà di voler schierare anche dei giovani della primavera in campo, come accadrà domani sera contro il Genoa.

La dirigenza rossonera non si è ancora espressa sui fatti accaduti in questi ultimi giorni, ma chissà che non lo possa fare già domani sera prima o dopo la sfida contro la squadra ligure. Quello che è certo è che il Milan deve rimanere concentrato sul campo, per cominciare a trovare continuità nei risultati, soprattutto in campionato, fattore che manca ai rossoneri da inizio stagione. In Champions League, il rendimento dei rossoneri è migliore, grazie alle quattro vittorie consecutive. Squadra che non si deve distrarre anche dalle voci di mercato, come quella delle ultime ore che arriva dalla Colombia.

Calciomercato, clamorosa notizia dalla Colombia: c’entra Luis Diaz

Nelle ultime ore, si è fatta viva una clamorosa notizia di mercato che arriva direttamente dalla Colombia: il Milan potrebbe essere in corsa per portare nel capoluogo lombardo Luis Diaz, attaccante colombiano classe 1997 in forza al Liverpool.

Come riferito dall’emittente colombiana Antena 2, nonostante l’attaccante del Liverpool abbia cominciato bene questa stagione, sta avendo difficoltà a trovare un punto d’incontro con la società inglese per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno del 2027. Questa difficoltà avrebbe spinto Luis Diaz a guardarsi intorno e valutare ogni scenario possibile per lui.

Sulle sue tracce ci sono grandi colossi come il Barcellona e il Paris Saint Germain, pronti d offrire al Liverpool 80 milioni di euro. Dalla Colombia, però, parlano di un possibile interesse anche del Milan, che potrebbe arrivare a spendere quella cifra solo in un caso: la partenza di Rafa Leao. Qualora il portoghese dovesse partire, i rossoneri reinvestirebbero la cifra presa per un grande attaccante come lo è Luis Diaz. Un giocatore del calibro internazionale non farebbe altro che aumentare l’esperienza della squadra rossonera, che negli ultimi anni ha peccato proprio di questa mancanza.