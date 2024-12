Boom Milan, il colpo è più vicino: c’è un segnale chiaro

Il Milan sembra essere riuscito a sorpassare una big nella corsa a un grande talento, a cui ambiscono molti club.

Il Milan ha bisogno di riscatto e le aspettative da parte dei tifosi sono molto alte. La società è intenzionata a modificare la squadra e fare acquisti che comporterebbero inevitabilmente delle cessioni, ad esempio c’è attualmente un contatto diretto fra la Juventus e gli agenti di Fikayo Tomori per l’acquisto del giocatore inglese. Il Milan sarebbe disposto a cederlo e i bianconeri faranno un tentativo per gennaio.

Il 2025 si prospetta, quindi, come un anno decisivo per il riscatto rossonero, con l’obiettivo di risolvere le problematiche e tornare a essere protagonisti in campionato, sperando di poter regalare soddisfazioni ai tifosi e raggiungere l’obiettivo sperato. Si avvicina il calciomercato invernale e il Milan è pronto a fare delle scelte.

Mercato Milan, rossoneri su un talento argentino: battuta la concorrenza

Il segnale chiaro è che il Real Madrid si è tirato fuori e, di conseguenza, il Milan ha maggiori opportunità di poter arrivare al giovane calciatore argentino, libero ormai dalle pressioni del Real.

Si tratta di Franco Mastantuono, nato il 14 agosto 2007 ad Azul. Attualmente è centrocampista offensivo del River Plate e fa parte della nazionale Under 20 argentina. Il suo contratto con il River Plate è stato recentemente rinnovato fino al 2026, con una clausola di rescissione che può raggiungere i 50 milioni di euro.

Il giovane, con le sue grandi doti tecniche, sta incantando tutto il Sud America e non solo, tanto che diversi importanti club europei sono sulle sue tracce, fra cui il Milan di Fonseca.

Di certo un calciatore che potrebbe fare comodo al Milan, alla ricerca di un netto miglioramento. Il 2007 argentino l’8 febbraio 2024, segnando contro l’Excursionistas in una sfida di Copa Argentina, è diventato addirittura il più giovane marcatore nella storia dei Millonarios, il cui primato era stato precedentemente stabilito da Lucas Ocampos. Alcuni l’hanno addirittura paragonato al grande Leo Messi.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, Mastantuono è apprezzato soprattutto per la sua versatilità in campo e può anche ricoprire ruoli sia da trequartista che da esterno d’attacco sulla fascia destra. Ha una tecnica precisa, grandi capacità di dribbling e maturità che lo rendono un obiettivo interessante per molti club internazionale.

Mastantuono resta sempre nel mirino del Milan, ma non ci sono ancora degli sviluppi nell’operazione, che ha buone probabilità di andare a buon fine, specialmente dopo la ritirata del Real Madrid.