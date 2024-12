Bufera Milan, Calabria risponde alle polemiche: il post social lascia di stucco

Il difensore del Milan Davide Calabria è intervenuto ufficialmente sui social per rispondere a qualsiasi polemica.

Dopo la vittoria a fatica contro la Stella Rossa il tecnico del Milan Paulo Fonseca è stato molto duro con i giocatori, parole piuttosto pesanti nel post gara e in conferenza. Nelle ultime ore si è parlato di diversi giocatori responsabile del suo sfogo e in particolare di Theo Hernandez e del capitano rossonero Davide Calabria.

Quest’ultimo è stato criticato a più riprese per vari motivi e in tanti hanno parlato del calciatore come di uno dei giocatori contro Fonseca. In questi minuti è arrivata la risposta di Calabria che sui social ha dato una risposta ufficiale e ha smentito tutto con un lungo e chiaro messaggio su Instagram. Calabria ha risposto a tutte le polemiche.

Milan, arriva il messaggio social di Calabria

Il calciatore rossonero ha esordito a grandi lettere scrivendo: “Ciao a tutti, mi sento in dovere di fare chiarezza”, poi ha proseguito affermando: “Negli ultimi mesi ho lasciato correre tante cose, evitando di rispondere a situazioni spiacevoli o inventate per non perdere tempo ed energie. Forse avrei dovuto farlo anche prima ma credo sia arrivato il momento di spendere due parole”.

Il calciatore ha raccontato che in queste ore sono circolate molte voci su di lui e sul resto della squadra, delle autentiche fake news. Ora però serve una risposta per tutelare il gruppo. Calabria prosegue: “Queste illazioni su dinamiche di campo, confronti vari e sulla mia vita privata non corrispondono alla verità, creano solo confusione e divisione. Chiedo rispetto per me, per il nostro lavoro quotidiano e per il club che rappresentiamo”.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del giocatore, un calciatore che ha il contratto in scadenza e che per alcuni sarebbe tra i motivi di questa situazione particolare in casa rossonera.