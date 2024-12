Calciomercato: Donnarumma in Serie A, l’annuncio da Parigi

L’estremo difensore sembra essere ormai in rotta con il PSG. Per il portiere la possibilità di ritornare nel nostro campionato. I dettagli

L’esperienza di Donnarumma sembra essere al termine. L’estremo difensore, anche a causa di qualche errore, ha perso il posto da titolare ed ora si parla tanto della possibilità di una sua partenza durante il prossimo calciomercato estivo. Una ipotesi da tenere in considerazione visto che l’estremo difensore ha voglia di continuare ad essere protagonista e giocare con continuità dopo un periodo non sicuramente facile dal punto di vista di prestazioni.

Secondo le ultime notizie che arrivano da Parigi, il futuro di Donnarumma è ormai deciso e per lui si prospetta un ritorno in Serie A durante la sessione estiva di calciomercato. Una pista da tenere in considerazione nelle prossime settimane e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro sicuramente più chiaro sul destino dell’estremo difensore.

Calciomercato: colpo Donnarumma, ecco con chi firma

Il PSG non sembra più puntare su Donnarumma. Alcuni errori e le critiche dei tifosi starebbero portando i parigini a riflettere un po’ sul suo futuro e capire meglio come comportarsi. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma il contratto in scadenza nel 2026 apre alla possibilità di una partenza durante la sessione estiva. Naturalmente non è da escludere la possibilità di un rinnovo e per questo motivo si avrà un quadro più chiaro solamente nelle prossime ore.

Secondo le informazioni riportate da RMC Sport, il PSG in questo momento non valuta la possibilità di rinnovare il contratto con Donnarumma perché non considera le richieste economiche in linea. Per questo motivo l’ipotesi di un ritorno in Serie A durante il calciomercato estivo non è da escludere visto anche il contratto in scadenza nel 2026. Quindi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

L’ipotesi Inter resta sul tavolo, come magari Juventus e le altre big italiane in chiave calciomercato estivo. Il Milan ad oggi resta alla finestra considerata anche la presenza di Maignan. Ma se per il francese si dovesse aprire la possibilità di una partenza, chissà che i rossoneri non decidano di andare ancora una volta sull’estremo difensore. Anche se non si è lasciato per nulla bene con i tifosi rossoneri.